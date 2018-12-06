Doğru: "Çukobirlik'in Borcu Desteklerle 146 Milyon TL'ye Düştü"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti iktidara geldikten sonra Çukobirliğe sağlanan desteklerle 355 Milyon TL olan borcun 146 Milyon TL'ye düştüğünü söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis'e sunduğu Çukobirlik Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge üzerine AK Parti Grubu adına söz aldı. 16 yıllık AK Parti Hükümetinin yaptığı yatırımlar ve desteklerle Çukobirlik'in ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade eden Doğru, Çukobirlik'in 2000 yılında kötü yönetilme sebebiyle batırıldığını da hatırlattı.

Çukobirlik'in içinde bulunduğu sıkıntılı duruma gelmesinde AK Parti'nin kesinlikle hiçbir dahli olmadığını ifade eden Doğru, şöyle devam etti:

"Konuşma yapan hatipler, keşke Çukobirlik bu hale nasıl getirildi, bu hale getirilmesinde AK Parti Hükümetinin herhangi bir dahli var mıydı bunları da konuşsalardı. Çukobirlik 1940 yılında kurulmuş ve Adana'nın en önemli kuruluşlarından birisi olmuştur. Ancak zaman içerisinde siyasi iktidarlar Çukobirlik'i siyasi rant kapısı olarak görmüşler ve nihayetinde bu güzide kuruluş 2000 yılında batmıştır. Bu süreç içerisinde AK Parti iktidara geldikten sonra, Çukobirlik memleketin sorunu olarak değerlendirilmiştir. Çiftçimizin serbest piyasada malzemesini rahat regüle edebilmesi için de kredi tanınmasına ihtiyaç olduğu gözlemlenmiş ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda gereği yapılmıştır."

AK Parti Hükümeti'nin çiftçinin de üreticinin de daima yanında olduğunu ifade eden Doğru, "Çukobirlik'in geçmiş iktidarlar döneminde borcu tam 355 milyon TL idi. 16 yıllık AK Parti iktidarında ise, Çukobirlik'e sağlanan destekler neticesinde bu borç 146 milyon TL'ye düştü. 15 yıl vadeli kredi sağlandı. Bu şekilde Çukobirlik ayakta tutulmaya çalışılıyor. Ülkemizin sorunları hepimizin sorunlarıdır. Adana'da bu sene pamuk, hem alan hem de rekolte itibari ile yüzde 20 artış göstermiş durumda. Biz çiftçimizin de üreticilerimizin de her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Adana'nın sorunu bizim sorunumuzdur. 16 yıllık AK Parti istikrarının sırrı, işte tam da budur." - ADANA