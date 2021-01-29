Dogecoin nedir? Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin alınır mı, neden yükseliyor?

Kripto para birimleri gündemden düşmemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bitcoinin hızlı düşüşünün ardından Dogecoin, bir sıçrama yaparak bir günde %500 arttı. Bunun ardından kripto para takipçileri Dogecoin nedir? Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin alınır mı, neden yükseliyor? sorularının cevaplarını merak etti.

Yerli kripto para borsalarından alınıp satılan Dogecoin'in artışı devam ediyor. Büyük merak toplayan Dogecoin, 2013 yılında parodi olarak ortaya atılsa bile zaman içerisinde değerlendi. Peki, Dogecoin nedir? Dogecoin nasıl alınır? Dogecoin neden yükseliyor?

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin, Portland, Oregon'dan yazılımcı Billy Markus tarafından oluşturulmuştur. Amacı, Bitcoin'den daha geniş bir kitleye ulaşabilecek bir "eğlenceli" kripto para birimi yaratmaktı.

Aralık 2013'te tanıtımı yapılan Dogecoin, dünya çapında popüler Litecoin türevinde olan kripto para birimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar yaklaşık 65 milyar Dogecoin üretilmiştir. Elon Musk'ın desteklerinin ardından biraz daha değerlenmeye başlayan Dogecoin kullanıcılar arasında yaygın bir kullanım karşımıza çıkıyor: "To The Moon! (Aya!)".

Dogecoin, Litecoin'in Scrypt protokolüne dayanmasına rağmen, blok süresi Litecoin'in 2,5 dakika süresine kıyasla sadece 1 dakikadır. Bu, Dogecoin'in Litecoin'den çok daha hızlı olduğu anlamına gelir. Hızlı işlem süreleri ve düşük işlem ücretleri sunmanın yanı sıra, Dogecoin'i özel kılan yaratmış olduğu komünitedir.

DOGECOIN ALINIR MI?

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti. Kripto para piyasalarından Robinhood, Dogecoin'deki çok hızlı artış nedeniyle, birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 30,921 dolar ve 34,320 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2013 yılında bir "meme token" olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği %45'e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu.

DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin'in yaşadığı DeFi gelişmesi olabilir. DOGE'nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

DeFi yatırımcıları OpenDAO projesinin desteği ile ellerindeki Dogecoin'leri kullanarak dolar destekli bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO'yu elde edebilirler. Ren yöneticileri gerekli denetimlerin tamamlanması ile kullanıcıların DOGE yatırımlarını renDOGE'lerini teminat olarak kullanarak sabitcoine çevirebileceklerini açıkladı.

Reddit'teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop'takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. 'Pump' olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın zaman zaman dile getirdiği DOGE, aldığı bu desteklerle önemli sıçramalar yaşadı.