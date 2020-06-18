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Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vahap Küçük ayrıca, tekstil alanında Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan LC Waikiki'nin de kurucuları arasında yer alıyor.

18.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:49

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucuları arasında yer alan Vahap Küçük (78), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da kalp kapağı ameliyatı olan ve bir süredir tedavisi süren Başkan Vahap Küçük'ün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındığı, burada ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçede yaptırdığı okul, hastane, cami gibi birçok eseri kazandıran ve hayırseverliği ile tanınan Küçük'ün vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

VAHAP KÜÇÜK KİMDİR?

İki dönemdir AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Küçük, siyasete 1972 yılında Milli Selamet Partisinin Doğanşehir'deki kuruculuğu ile başladı. 1980 ihtilali ile bu görevini bırakan Küçük,1983 yılında ise merhum Turgut Özal ile birlikte ANAP'ın kuruluşunda da görev aldı. Doğanşehir ilçe teşkilatını kurarak ilçe başkanlığı görevini yürüten Küçük, bu görevini Özal'ın vefatına kadar devam ettirdi.

1984 yılında Doğanşehir Tavşantepe mevkiine çiftlik kurarak yeniden ticaret ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Başkan Küçük, 1985 yılında çocuklarının tekstil sektörüne girmesi ile birlikte kendisi de bu alanda görev yapmaya başladı. 2001 yılında kurulan AK Parti'de ilçe teşkilatını kurarak ilçe başkanlığı görevini yürüten Küçük, son iki yerel yönetimler seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı seçildi.

Eğitime her zaman öncelik tanıyan Küçük'ün çok sayıda öğrenciye bursu verdiği de biliniyor. Başkan Küçük, her yıl Türkiye'nin birçok şehrinde öğrenim gören öğrencilere giyecek ve burs yardımının yanı sıra Doğanşehir'de babası için Mehmet Küçük adına sağlık ocağı, kendi doğduğu yer olan Elmalı Mahallesine annesi Ayşe Küçük adına sağlık ocağı yaptırdı.

Doğanşehir ilçe merkezine bir meslek yüksekokulu da kazandıran Küçük, tekstil alanında Türkiye'nin önemli bir markası olan LCW'nin de kurucusu. Aile şirketi olan Küçükler Holding'in de yönetim kurulu üyesi olan Küçük, TEMA mağazalarının başında yer alan Mustafa Küçük ile TEMA Holding, Küçükler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün de babası.

Evli ve 9 çocuk babası olan Vahap Küçük'ün, cenazesinin Doğanşehir ilçesinde defnedilmesi bekleniliyor.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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