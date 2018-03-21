Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'e Satıldı

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.

TÜM GAZETE VE KANALLAR SATILDI

T24'ün aldığı bilgilere göre; bünyesinde Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama'yı da bulunduran Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu'na satıldı.

Akşam saatlerinde satışın KAP'a bildirilmesi bekleniyor.