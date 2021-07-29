Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak
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Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak

Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar Yukarı Mahalle Hasan Dede Caddesi'nde yapılan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar Yukarı Mahalle Hasan Dede Caddesi'nde yapılan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan çalışmaların Ağustos sonuna tamamlanacağını söyledi.

Bölgede oldukça zor şartlar altında çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, kayalık zeminde doğal gaz hattı çalışmalarının hızla sürdüğünü, çalışmaların Ağustos ayı sonuna kadar süreceğini belirterek şöyle konuştu; "Hasan Dağı mevkiinde Kayserigazın 4.2 kilometre uzunluğundaki doğal gaz hattı çalışması sürüyor. Alanımızın zemini sert kayalıklardan oluşan, çalışma şartları son derece zor ve normal çalışma sürecini de zorlaştıran bir alan ile karşı karşıyayız. Kayserigaz şirketimizin çalışmalarında zemin kaynaklı aksamalar olabiliyor. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımız Ağustos sonuna kadar devam edecek. Buradaki çalışma tamamlandıktan sonra biz üst yapı olarak yolumuzu yenileyeceğiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın çalışmalar devam ettiği sürece burada çalışan firmamızın uyarılarına özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz."

Başkan Özdoğan özellikle çalışmadan hemen sonra süratle yol çalışmasını yenileyeceklerini belirterek, konforlu bir yolu vatandaşların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak
Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak
Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak
Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak
Doğalgaz çalışmaları Ağustos sonuna tamamlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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