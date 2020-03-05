Doğal taş sektöründe hedef Meksika ve Güney Amerika
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, doğal taşta en önemli alıcı olan Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle Meksika ve Güney Amerika pazarlarına yöneldiklerini söyledi.
05.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:24
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, doğal taşta en önemli alıcı olan Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle Meksika ve Güney Amerika pazarlarına yöneldiklerini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com