Doğal taş sektöründe hedef Meksika ve Güney Amerika

05.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:24

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, doğal taşta en önemli alıcı olan Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle Meksika ve Güney Amerika pazarlarına yöneldiklerini söyledi.