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Doğal taş sektöründe hedef Meksika ve Güney Amerika

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, doğal taşta en önemli alıcı olan Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle Meksika ve Güney Amerika pazarlarına yöneldiklerini söyledi.

05.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:24
Doğal taş sektöründe hedef Meksika ve Güney Amerika

İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, doğal taşta en önemli alıcı olan Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle ve pazarlarına yöneldiklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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