Doğal gaz fiyatları artacak mı, zam mı gelecek 2022? Doğalgaz kesinti mi olacak? Doğalgaz faturası nasıl hesaplanır, metreküp fiyatları ne kadar?

Son dakika gelen haberlere göre, BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar doğalgaz fiyatlarında artış olur mu, zam yapılır mı merak etti. Peki, Doğal gaz fiyatları artacak mı, zam mı gelecek 2022? Doğalgaz faturası nasıl hesaplanır? Doğalgaz metreküp fiyatları ne kadar, kaç TL?

BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz kesintisi yapacağını açıkladı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi. Doğal gaz fiyatları artacak mı, zam mı gelecek 2022? Doğalgaz faturası nasıl hesaplanır? Doğalgaz metreküp fiyatları ne kadar, kaç TL?

DOĞAL GAZ FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ, FİYATLAR ARTACAK MI?

BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Bu sebeple sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar uygulanacak. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Konu hakkında doğalgaz fiyatlarına zam yapılacak mı henüz resmi açıklama yapılmadı. Fakat bazı tesislerde kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

DOĞALGAZ KESİNTİSİ OLACAK MI?

BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz kesintisi yapacağını açıkladı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi.

BOTAŞ'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

"TÜKETİMDE KISITLAMALAR YAPILACAKTIR"

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

"TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR"

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

BOTAŞ'TAN SANAYİCİLERE MEKTUP

Bu gelişme üzerine BOTAŞ, dün sanayicilere bir mektup gönderdi. Mektupta kesinti nedeniyle sanayide kullanılan gazın yüzde 40'ının kesileceği yer aldı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede; Kullanıcı Birliğiniz ve Kuruluşumuz arasında imzalanmış olan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi'nin Kısıntı/Kesinti Talimatı başlıklı 8.9 Maddesi gereğince; Sözleşmenizdeki tüm Ölçüm Sistemlerinin toplam Fiili Çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08:00 itibariyle ikinci bir bildirime kadar;

Sözleşmenizde yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarının ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz."

YENİ YILDA DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. Kademeli tarife sistemine geçilmesiyle elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Doğal gazda ise konutlarda kullanılan yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan yüzde 50, elektrik üretim amaçlı kullanılan ise yüzde 15 zamlandı.

Türkiye, 2022'ye elektrik ve doğal gaz için yapılan yeni zamlarla girdi. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilirken, elektrik faturalarının iki tarifeye ayrıldığı sistemde, fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Öte yandan doğal gazda ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50, elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

DOĞAL GAZDA YENİ TARİFE

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

"TÜKETİCİLERİMİZE ASGARİ DÜZEYDE YANSITILMIŞTIR"

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek, "Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur" denildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Gelinen noktada enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

DOĞALGAZ FATURASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Fatura hesabı yapmak için ilk olarak doğalgaz sayacındaki verileri almamız gerekiyor. Doğalgaz sayacında yazan son ayda yaktığınız doğalgaz endeksini bir önceki ayın değerinden çıkartıyoruz. Ardından içindeki ayın doğalgaz hacminden geçen ayın hacmini çıkartıyoruz. Sonrasında faturalandırma katsayısını o ayki doğalgaz hacmi değeri ile çarpıyoruz. Bu sonuç düzeltilmiş tüketim olarak geçer. Akabinde bu değer 1 metreküp doğalgazın yakılmasından sonra ortaya çıkan enerji ile çarparız. Bu şekilde doğalgaz fatura hesabı yapılabiliyor.

Haberler.com - Gündem