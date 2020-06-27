Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla "yaşam kaynağı" oluyor
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Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla "yaşam kaynağı" oluyor

Doğal güzelliği ile her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyada yer altı suyu zenginliği bakımından ender alanlar arasında gösterilen Ekşisu Mesire Alanı, yer altından çıkan 5 ayrı kaynak suyuyla hem insanlara hem doğal hayata adeta "yaşam kaynağı" oluyor.

Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla
27.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:28

Doğal güzelliği ile her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyada yer altı suyu zenginliği bakımından ender alanlar arasında gösterilen Ekşisu Mesire Alanı, yer altından çıkan 5 ayrı kaynak suyuyla hem insanlara hem doğal hayata adeta "yaşam kaynağı" oluyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait "Ekşisu" olarak bilinen mesire alanı, doğal maden suyunun yanı sıra tatlı su, kaplıca suyu ve kükürtlü su ile bazı rahatsızlıklarına şifa arayanların adresi haline geldi. Bölgede çıkan sulama suyu ise Ekşisu Sazlığı Sulak Alanı'nda barınan ve koruma altına alınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yörede "Ekşisu" adı verilen ve hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi dolayısıyla tercih edilen doğal maden suyu, yoğun talep görüyor. Birçok cilt rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen ve yine aynı bölgeden çıkan kükürtlü su ile kaplıca suyuna ise insanlar sağlık sorunlarına şifa olacağı düşüncesiyle ilgi gösteriyor.

Su kaynakların etrafında kurulan çardaklarda dinlenerek doğal yaşamın keyfini çıkaranların büyük ilgi gösterdiği mesire alanındaki tesis sayısına her geçen yıl yenisi ekleniyor.

"Doğa harikası bir yer"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da öne çıkan "Ekşisu"ya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Amaçlarının yeraltı kaynak sularını bölgenin doğal yapısını bozmadan en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu anlatan Aksun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekşisu bölgesinde 5 kaynak suyumuz bulunmakta. Kaynaklarımızın su kalitesinin tespiti için yapılan laboratuvar incelemesinde gerçekten zengin minerallere sahip rantabl sular olduğunu görüyoruz. Bölgedeki kaynak sularından vatandaşların istifade etmesi için hem tatlı suyun hem de maden suyunun çeşmelerden aktığı bir alan oluşturduk. Ekşisu diye adlandırdığımız maden suyumuz özellikle ramazan aylarında hazmı kolaylaştırdığı için halkımızca tercih ediliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ekşisu Mesire Alanı etrafındaki su havuzları, yeşil bitki örtüsü ve içinde farklı birçok kuş türünü barındıran sazlık alanı ile doğa harikası bir yer. "

Aksun, doğal su kaynaklarının değerlendirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini dile getirerek Ekşisu'daki bir kaynağın Kızılay Maden Suyu İşletmesine kiralandığını ve suyun şişelenerek piyasaya sunulduğunu dile getirdi.

Bekir Aksun, kaliteli doğal su kaynaklarının da bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

"Jeopark ilan edilmesi gerekir"

İl Özel İdaresinde yüksek jeoloji mühendisi olarak görev yapan Selahattin Ayan ise mesire alanının, yer altı su kaynakları açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Ayan, şunları kaydetti:

"Burayı mucize kılan bir başka nokta ise bulunduğumuz yerden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçiyor. Bu fay hattından 50 metre aralıklarla çıkan 5 ayrı kaynak suyu var. Bunlardan bir tanesi dünyanın tanıdığı Erzincan Maden Suyu. Bölgedeki kırık fay hattında bu kadar suyun bir arada çıkmış olması gerçekten mucize ile tanımlanabilir. Bu bölgenin bu özelliğinden dolayı dünyaya tanıtılması ve alanın jeopark ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaptığım araştırmalarda Türkiye'de bu özelliğe sahip başka alan olmadığı gibi dünyada da yer altı suları bakımından böylesine zengin alan bulamadım. Bir bölgenin jeopark ilan edilebilmesi için jeolojik açıdan farklılar göstermesi gerekir. Bu farklılıklar fazlasıyla burada mevcut. Bu alanın çalışma yapılarak jeopark ilan edilmesi gerekir. Dünyanın belki de gelecekte en büyük sıkıntısını yaşayacağı su burada mevcut ve her çeşidinden 5 ayrı kaynaktan çıkarak insan ve doğal yaşama hayat veriyor."

Kaynak: AA

Manşet

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