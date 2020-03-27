Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
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Selim Tuna, Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Yaşam

Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna, Korona virüs tedbirleri kapsamında belde deki içme suyu fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna, Korona virüs tedbirleri kapsamında belde deki içme suyu fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldığını açıkladı.

Başkan Tuna, yaptığı açıklamada "Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu günlerde belediye olarak vatandaşlarımızın ekonomilerine az da olsa katkıda bulunabilmek için içme suyu fiyatlarında (Nisan, Mayıs ve Haziran) aylarında yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Bunun yanında belediye hizmetlerimizde bazı ekstra önlemler aldık. Cumartesi ve Pazar günleri çöp toplama işlerimize devam edeceğiz. Cumartesi ve Pazar günleri belediyemizde 09.00-21.00 saatleri arasında bir memur ve bir çalışanımız 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için hazır bulunacak. Yine hafta sonu su ve kanalizasyon arızaları içinde bir çalışanımız hazır bulunacak. Bugüne kadar çok şükür beldemizde olumsuz bir olay çıkmamıştır. Resmi açıklamalar dışında çıkan asılsız haberlere itimat etmeyiniz. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Lütfen evde kalın" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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