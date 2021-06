Doc.com (MTC) coin nedir? Doc.com (MTC) Coin yorum ve grafiği

DOC.COM bugünkü fiyatı ₺0,048410 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺187.411 TRY. DOC.COM son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #1121, piyasa değeri ₺37.074.387 TRY. Dolaşımdaki arz 765.839.062 MTC coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

DOC.COM (MTC) COİN NEDİR?

Doc.com , teletıp aracılığıyla dünya için ücretsiz temel ve uygun fiyatlı sağlık ve psikolojik hizmetler yarattı. Şu anda LatAm ve 32 ABD eyaletinde 20'den fazla ülkede hizmet sunan Doc.com'un binlerce kullanıcısı var ve tüm epidemiyolojik verileri yenilikçi bir sağlık hizmeti blok zincirine koyuyor. Doc.com, dünyaya ücretsiz temel sağlık hizmeti sunarak yalnızca sağlık hizmetlerine erişimde devrim yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda şimdiye kadarki en önemli blok zinciri ve teknoloji projelerinden biri.

Doc.com platformu, tıp topluluğu için yapay zeka destekli araçlardan oluşan ilişkili bir paket olan ücretsiz insan doktor-AI destekli video teletıp hizmetleri (Doc.com APP) ile başlayan, halk için küresel kaynaklı tek bir sağlık hizmeti platformudur (Doc for Doktorlar). Bunlar bir araya geldiğinde, herhangi bir bireyin teknolojinin şimdi izin verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin fayda ve bilgilere erişmesine olanak tanıyan en yüksek düzeyde ücretsiz ve uygun fiyatlı temel kaliteli sağlık hizmeti üretir.

Doc.com uygulaması, Doc.com'un mevcut hasta veri yönlendirmesi ve AI destekli teknolojilerin üzerine inşa edilmiştir ve yakında Lifechain'in gelişiyle birlikte blok zinciri etkinleştirilecektir. Kullanım kolaylığı ile sağlıkla ilgili bir konuda oryantasyona ihtiyaç duyan herkes için nihai kaynak haline gelir. Bir kullanıcının bulunduğu herhangi bir ülkeden herhangi bir hastayı bir doktorla video teletıp aracılığıyla ücretsiz olarak bağlayan tek dokunuşlu bir sistem. Tüm hasta bilgileri güvenli bir şekilde şifrelenir ve bir blok zincirinde sağlık hizmetlerine mükemmel bir geçişi temsil eden bir blok zincirine hashlenir. Ücretsiz ve uygun fiyatlı teletıp hizmetlerimizle, sağlık sektöründe kitlelerin blockchain teknolojisinden faydalanmasını sağlayabiliriz.

Doc.com platformunun Doc for Doctors sosyal ağı, hasta tavsiyeleri, doktorların günlük uygulamaları için araçlar ve müşterilerimiz ve araştırmacılarımız için epidemiyolojik verilerin gerçek zamanlı raporlarını sunar. Tüm müşteri boyutlarına ve gereksinimlerine hizmet eden Doc.com platformu, gerçek zamanlı coğrafi epidemiyolojik veri raporlaması, otomatik AI odaklı tedavi ve bölgedeki Doktorlar için teşhis önerileri gibi üst düzey hizmetler türetmek için Doc.com uygulamasını ve Doktorlar için Doc uygulama platformunu birleştirir. kurumlar veya özel muayenehaneler, önleyici kampanyalar için hasta popülasyonlarına büyük erişim ve Doc.com'un AI destekli Elektronik Sağlık Kaydı ve Dijital Vademecum gibi gelişmiş özel araçları.

Evrensel bir yerel Simge: Tıbbi Simge Para Birimi, MTC, Doc.com'un sağladığı hizmetlere entegre edilen yakıttır. MTC'yi merkeziyetsiz platformlara geçiş yaparken kendi gelecek ve mevcut tıbbi hizmetleri için tercih edilen token yapmak için Sağlık kurumları, Hükümetler ve ortaklarla zaten görüşmelerde bulunuyorlar. MTC'nin daha geniş sağlık sektöründe ve diğer tüm sektörlerde ödeme ve havale dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılacağını öngörüyoruz.

Ayrıca Doc.com, Genomics'e doğru genişliyor ve yalnızca dijital olmakla kalmayıp, mobil kliniklerle Doc.com vizyonu altında temel bakımı standartlaştıran merkezi olmayan bir hastane sistemi kuruyor. Lifechain, sistemlerin omuriliğidir ve Doc.com hizmetlerinin kullanımını teşvik ederken, verilerin kullanımında dünyadaki başka hiçbir sağlık hizmeti sağlayıcısının sahip olmadığı bir şeffaflık düzeyi sağlar.

Amaç: Şeffaflık ve güvenle dünyaya ücretsiz temel sağlık hizmeti sunmak. Nihai hedef: Doc.com, tüm hasta popülasyonunun ve tıp camiasının büyük bir avantaj için kullanacağı gelişmiş bir platform olan sağlam, küresel bir sağlık hizmeti kuruluşu inşa ediyor; herkesin kullanıcı ve coin sahibi olarak katılabileceği yer.