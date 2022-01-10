Djokovic Avustralya'dan sınır dışı edilebilir - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Djokovic Avustralya'dan sınır dışı edilebilir

Djokovic Avustralya'dan sınır dışı edilebilir
AA / Recep Şakar - Haberler | Spor

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edildikten sonra mahkemeye yaptığı başvuruyu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Federal Göç Bakanı Alex Hawke'ın kararıyla sınır dışı edilebileceği belirtildi.

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edildikten sonra mahkemeye yaptığı başvuruyu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Federal Göç Bakanı Alex Hawke'ın kararıyla sınır dışı edilebileceği belirtildi.

Tek erkekler dünya 1 numarası Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu karara bağlayan Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde Avustralya hükümetini temsil eden Avukat Christopher Tan, Federal Göç Bakanı'nın "iptal yetkisini" kullanabileceğini söyledi.

Bakan Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası'nın 133C (3) bölümü uyarınca "kişisel iptal yetkisini" kullanıp kullanmayacağına 4 saat içinde karar vermesi bekleniyor.

Göç Bakanı yasada yer alan, "Avustralya toplumunun veya Avustralyalıların bir bölümünün sağlığı, güvenliği veya düzenine" veya "bir bireyin veya bireylerin sağlığı veya güvenliğine" risk oluşturduğuna karar verirse Djokovic'in vizesini iptal edebilir.

Bakanın Djokovic'in vizesini iptal etmesi durumunda yasalara göre ünlü raket, 3 yıl Avustralya'ya girmeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

AA / Recep Şakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title