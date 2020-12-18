Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için gidecek
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Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için gidecek

18.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:04
Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için gidecek

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısında oynayacağı son deplasman maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısında oynayacağı son deplasman maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Belediye Derincespor'la pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Diyarbekirspor, cuma günü uçakla İstanbul'a ve oradan da karayolu ile Kocaeli'ne geçecek. Sakatlığı devam eden kaptan Mehmet Fuat Gölbaşı ve cezasını bu maçla tamamlayacak olan Okan Dernek kafilede yer almıyor.

Hafta boyunca yapılan idmanlarda değişik hücum varyasyonları üzerinde duran teknik direktör Şenol Demir, diri ve mücadele gücü yüksek bir rakibe karşı oynayacaklarını dile getirerek futbolcularından maça iyi odaklanmalarını istedi.

Yönetim işi sıkı tutuyor

Kulüp yönetimi, önemli 90 dakika öncesinde Başkan Turan İlgin başkanlığında teknik heyet ve futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Maçın önemine dikkat çeken 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, 2020 yılının son deplasman maçını kazanmak istediklerini söyledi. Avşar, "Bu sezon deplasmanda maç kaybetmedik. Çok iyi bir başarı grafiğimiz var. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Hafta boyunca iyi hazırlandık. İki önemli oyuncumuz eksik ama oynayacak olan diğer futbolcularımız inşallah onları aratmayacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tek tek düşünerek maçlara hazırlanıyoruz. Şampiyonluğa giden zorlu yolda puan kaybetmek istemiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor kritik deplasmana galibiyet için gidecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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