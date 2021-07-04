Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı
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Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı

Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi çeyrek final karşılaşmasında Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bağlar Belediyespor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 yenen Diyarbakırspor adını yarı finale yazdırdı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi çeyrek final karşılaşmasında Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bağlar Belediyespor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 yenen Diyarbakırspor adını yarı finale yazdırdı.

Yeşil- Kırmızılı takım Çarşamba günü tarafsız sahada Gaziantep Ankasspor ile karşılaşacak. Grup aşaması sonunda 4. bölge 3. ve 3. grupta birinci olarak çeyrek finale yükselen Diyarbakır'ın iki takımı arasında oynanan maçta gülen taraf Diyarbakırspor oldu. Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta sonucu uzatma dakikalarındaki gol tayin etti. Diyarbakırspor, 40. dakikada Murat Güneş'in attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Bağlar Belediyespor bu gole 45. dakikada Serhat Tarhan ile cevap verdi ve 90 dakika 1-1 sonuçlandı. Eşitlik bozulmadığı için uzatmaya giden maçta Diyarbakırspor, 105. dakikada Habip Akman'ın golüyle 2-1 öne geçerek turu geçen taraf oldu.

Diyarbakırspor'un yarı finaldeki rakibi Gaziantep Ankasspor oldu. 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maç TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada yapılacak. Final müsabakası da 11 Temmuz Pazar günü yine tarafsız sahada oynanarak 3.Lig'e yükselecek takım belli olacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı
Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı
Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakırspor uzatmada yarı finale uzandı - Haberler Spor
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