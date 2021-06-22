Diyarbakırspor grup birinciliğini garantileme peşinde
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Diyarbakırspor grup birinciliğini garantileme peşinde

Diyarbakırspor grup birinciliğini garantileme peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grupta 10 puanla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, 5 puanı bulunan Bismil 21Spor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grupta 10 puanla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, 5 puanı bulunan Bismil 21Spor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'da başlayacak maçı kazanması halinde yeşil-kırmızılı takım bitime bir hafta kala grup birinciliğini garantileyecek.

Diyarbakırspor, Bismil'den 3 puanla dönerek grup liderliğini garantileyerek Play-Off'a kalmanın hesaplarını yapıyor. Bismil İlçe Stadında saat 17.00'da başlayacak maçta Bismil 21Spor'la karşı karşıya gelecek olan yeşil-kırmızılı takımın büyük önem taşıyan bu mücadelesini hakem Berat Buğra Çelik yönetecek. Diyarbakırspor'un 10 ve Bismil 21Spor'un 5 puanı bulunuyor. Bugünkü maçı kazanması halinde Diyarbakırspor bu grubu lider tamamlayarak Play-Off'a adını yazdıracak.

Günün Diğer Maçı Bismil'de

Günün diğer maçında saat 17.00'da Silvan'da Silvan 21Spor ile Çınar Belediyespor karşı karşıya gelecek. Grup maçları 27 Haziran Pazar günü tamamlanacak. Son haftada Çınar Belediyespor-Diyarbakırspor ve Silvan Belediyespor-Bismil 21Spor karşılaşmaları yapılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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