Diyarbakırlı Atıcılardan Tarihi Başarı

Diyarbakırlı atıcılar Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında 6 kupa, 1 Türkiye rekoru ve 5 madalya elde etti.



Mersin'de 8-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Diyarbakırlı atıcılar hem ferdi hem de takım yarışmalarında önemli dereceler elde etti. 4 gün süren müsabakaların ardından Diyarbakırlı sporcular, 6 kupa, 1 Türkiye rekoru ve 5 madalya ile kente döndü. Ferdi yarışmalarda Ömer Akgün, büyük erkekler ikinci, Yılmaz Akgün genç erkekler ikinci, Pelşin Avcı, Esin Akgün yıldız bayanlar birinci ve ikinci ve Baver Akgün'den minik erkekler üçüncü oluşan Diyarbakırlı sporcular kendi kategorilerinde madalya elde eden sporcular oldu. Büyük erkekler takım ikinciliği, genç erkekler takım birinciliği, yıldız kadınlar takım birinciliği ile yeni Türkiye rekoru, büyük erkekler Mix takım ikinciliği, gençler erkekler Mix takım ikinciliği ve genç kadınlar takım üçüncülüğü elde eden Diyarbakırlı sporcular, toplamda 6 kupaya imza attı.



Türkiye'den çok önemli atıcıların yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır adına en büyük başarıyı yıldız kadınlar takımı elde etti. Esin Akgün, Pelşin Avcı ve Nazlıcan Sain'den oluşan yıldız kadınlar takımı hem takım birinciliğine imza attı hem de yeni Türkiye rekorunu elde etti. - DİYARBAKIR