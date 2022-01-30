Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu - Haberler
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçime gitti.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçime gitti. Mehmet Yüksel ve Şeyhmus Türkan'ın aday olduğu seçimin galibi 144 oyla Yüksel oldu.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapılan heyecanlı seçim tamamlandı. Mehmet Yüksel ve Şeyhmus Türkan'ın aday olduğu seçimde 244 oy kullanıldı. 1 boş, 3 geçersiz sayılan oylamada Türkan 95 oy alırken, Yüksel 144 oyla görevi eski Başkan Yunus Öner'den devir aldı.

Yeni başkan Yüksel, bu yolda büyük başarılara imza atacaklarını kaydederek kendisine destek olan esnafa teşekkür etti. Yüksel "Seçimimizin hayırlı olması birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 4 aydır başladığımız seçim süresi boyunca hiçbir ayrım gözetmeden oyu olsun veya olmasın tüm esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sizlerin birebir sorun ve önerilerini dinledik. Proje ve yapacaklarımızı bıkmadan anlattık, bizleri sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda şahsım ve projelerime inanan, bu yolda canla başla çalışan tüm dostlarımız, değerli yönetimime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin sektörde sorunları o kadar çoğaldı ki, iş çığırından çıktı, çekilmez hal aldı. Bu sorunlardan dolayı kıymetli bazı arkadaşlarımızın önerisiyle kendimizi bu yolda bulduk. Bu yolda hep birlikte yürümeye başlıyoruz, hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı seçiminin galibi Yüksel oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Yüksel, Diyarbakır, 3. Sayfa, Haber

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