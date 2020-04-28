DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 239'uncu gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 239'uncu gün

HDP önündeki eylemde 239'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 239'uncu günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 239'uncu gün
28.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:43

HDP önündeki eylemde 239'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 239'uncu günde de sürdürdü. İstanbul'da kaybolan oğlu Erkan (19) için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğlunu kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'239 GÜNDÜR BURADA MÜCADELE EDİYORUZ'

İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Oğluna kavuşmadan HDP önündeki eylemde ayrılmayacağını anlatan Akkuş, "239 gündür burada mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza kavuşmadan eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. HDP isterse çocuklarımızı alıp getirir. HDP'nin PKK'yı kınamasını istiyoruz. Ahmet Türk, torununu almak için Kandil'e gitti. O torununu aldı. Bizim çocuklarımızı neden vermiyor? Onların çocukları şu an Amerika'da Fransa'da, Hollanda'da geziyorlar.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 239'uncu gün

Kaynak: DHA

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