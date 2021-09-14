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Diyarbakır fuarlara hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Diyarbakır fuarlara hazır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, normalleşme süreciyle birlikte ülke genelinde fuarcılıkta kapıların hızla açıldığını belirterek, Diyarbakır'ında fuarcılık alanında hazır olduğunu söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, normalleşme süreciyle birlikte ülke genelinde fuarcılıkta kapıların hızla açıldığını belirterek, Diyarbakır'ında fuarcılık alanında hazır olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle daralan dünya ticaretinin en fazla etkilediği sektörlerden birinin fuarcılık sektörü olduğunu belirten Deniz, "Fuarcılık sektörü Haziran ayından sonra toparlanmaya başladı. Bu toparlanmayla birlikte harekete geçerek Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ile birlikte Diyarbakır'da ilk kez 16-20 Mart 2022 tarihlerinde çok geniş katılım ile Turizm Fuarı düzenlenecek" dedi.

Fuarların, üretimi, emeği ve alın terini alıcıyla buluştuğu çok önemli platform olduğunu belirten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezimizde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz ve tüm paydaşlarımız ile birlikte yenilikçi vizyonumuz, sarsılmaz inancımız ve nitelikli insan kaynağımız ile 2-10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz Diyarbakır Kitap Fuarının hemen ardından 2021 yılı içerisinde toplam 5 fuar yapılacağını belirterek, Kitap Fuarımız başta olmak üzere Mezopotamya Eczacılık ve Sağlık Fuarı, Mezopotamya Kuyum Fuarı, Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, Türkiye İçmimarlık Forumu ve Fuarlarını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Turizm fuar müjdesi

Diyarbakır'ın 10 bin yıllık bir medeniyet geçmişinin 33 medeniyetin ve bugüne kadar gelen bir büyük derinlik ve zenginliğin adı olduğunu anlatan Başkan Deniz, hangi işi yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız ve bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla mümkündür. Doğru müşteriye ulaşmanın ve en iyi tanıtımı yapabilmenin yollarının başında fuarlar geldiğini ifade ederek, "Bu nedenle asırlar öncesine dayanan tarihiyle geçmişe ve bugüne tanıklık eden kentlerden biri olan Diyarbakır'ımızda TURSAB ile birlikte ilk kez 16-20 Mart tarihlerinde turizm fuarımızı düzenleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu fuarlarımızın yanı sıra kent bileşenleri olarak Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel alanda tüm dünya tanıtılması için yurt içi ve yurt dışı fuarlarında gerekli tüm tanıtımları da gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır fuarlara hazır

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