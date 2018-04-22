Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'da, Hüda-Par'a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama etkinliği kapsamında Nevruz Parkı'nda mevlit programı düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı programda polis ekipleri, etkinlik öncesi Nevruz Parkı'nda bomba uzmanları ve köpeklerle arama yaptı.

Hüda-Par'a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca düzenlenen, Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama programı merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda yapıldı. Programa, Hüda-Par Genel Başkanı Zekerekiya Yapıcıoğlu ve Genel Başkan yardımcıları da olmak üzere siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Alimler, kanaat önderleri, Filistin'den Hamas sözcüsü ve temsilcisi Doktor Sami Ebu Zuhri, Irak, İran ,Suriye, Lübnan ve çok sayıda vatandaş katıldı. 4 ayrı noktadan iki yerde kurulan noktalarda aranan vatandaşlar kadınlar ve erkekler için ayrılan alanlara alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Konuşmaların yapıldığı programda, ayrıca Batman çocuk grubu öğrencileri de Ortadoğu bölgesinde yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla temsili olarak kıyafetler giyerek konuşma yaptı.Program, Kürtçe, Türkçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahilerin ardından sona erdi.