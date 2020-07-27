Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı; içinde 1 milyon TL'lik kuş var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı; içinde 1 milyon TL'lik kuş var

DİYARBAKIR'da meraklılarının ihtiyacını karşılayacak 4 katlı, 50 bölmeden oluşan odalarıyla yaklaşık 2 bin 500 güvercinin ağırlanabileceği 4'üncü güvercin oteli açıldı.

Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı; içinde 1 milyon TL'lik kuş var
27.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:45

DİYARBAKIR'da meraklılarının ihtiyacını karşılayacak 4 katlı, 50 bölmeden oluşan odalarıyla yaklaşık 2 bin 500 güvercinin ağırlanabileceği 4'üncü güvercin oteli açıldı. Müşterileri arasında hakim, savcı ve avukatların da bulunduğu otelin işletmecisi Mahmut Yaman, (30) "Doktoru da, zabıtası da, polisi de, sağlık çalışanı da var. Otelde şu an 8 daire içerisinde toplamda 1 milyon TL'lik kuş bulunuyor. Diyarbakır, Irak, Kırıkkale olmak üzere bütün türlerden kuş var burada" dedi.  

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan güvercin tutkunu Mahmut Yaman (30) 4 katlı bir binayı güvercin oteline çevirdi. Giriş katını lokanta, üst katını ise kahvehane yapan Yaman, binadaki 8 daireyi ve çatı katını da dizayn ederek güvercinlerin ağırlanacağı 50 bölmeye ayırdı. Yaman, ayırdığı bu bölmelerde muhabbet kuşları, tavuk ve güvercinler için yuva yaptı. Açılışı yapılan otelin müşterileri arasında hakim, savcı, doktor, mühendis ve iş insanlarının da olduğu çeşitli meslek gruplarından güvercin meraklıları yer alıyor. Sahipleri tarafından otele getirilen güvercinler Yaman tarafından önce kontrolden geçiriliyor ve gerekli bakımları yapıldıktan numaralandırılarak konaklayacakları bölmelere bırakılıyor. 13 kişinin istihdam edildiği otelin dört tarafı değeri şu an 1 milyon TL'yi bulan kuşlar için güvenlik kameralarıyla donatıldı. Otelde, güvercin sahiplerinden aylık 200 ile 250 lira arasında konaklama ücreti alınıyor.

'13 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK'İşletmeci Mahmut Yaman, otel için toplamda 250 bin TL masraf yaptığını belirterek, "Oturulacak yerler, kahvehane ve kendime ait kuş yerim de var. 2 bin ile 2 bin 500 arasında kuş ağırlayabiliyoruz. Otel, 13 kişiye istihdam sağlayacak. 5-6 yıl önce 27 güvercin aldım, 57 bin liraya onların türemesini yaptırıyorum. Yani şuan bulunduğum bana ait kümeste 170 bin liralık güvercin var. Tüm meslek gruplarından üyelerimiz var. 10-15 yıl önce herkesin bakış açısı farklıydı ama bugün hobiye ve ticarete çevirdik. Burada güvercinleri tercih edenler arasında doktoru da, zabıtası da, polisi de, memuru da, sağlık çalışanı da var. Yarışmaya hazırlanan kuşlar da taklacı kuşlardır. Festivallerimiz başlayacak. Kimin kuşu iyi çıkarsa o parayı alır. Kuşu da iyi değerlendirilir. Karşı kümes de dahil olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik kuş bulunuyor. Basit kuş yok hepsi değerli kuşlardır. Diyarbakır, Irak ve Kırıkkale kuşları olmak üzere bütün türlerden kuş var burada. Kuşların bakımını, yemini ve suyunu günlük olarak veriyoruz. Çatı katı aylık 200 TL, aşağı odalar ise 250 TL'ye kiralanıyor" diye konuştu.'MÜŞTERİLER ARASINDA HAKİM, SAVCI VE DOKTORLAR VAR'Açılışı yapan Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, otelin müşterileri arasında hakimler, savcılar, avukatlar ve doktorlar gibi çeşitli meslek gruplarından güvercin meraklılarının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Burada istedikleri gibi, getirip kuşlarını besliyorlar. Güvenli, temiz ve korumalıdır. Hem de içlerinde olan kuş sevdalarını gidermiş oluyorlar."Kentteki 4'üncü güvercin oteli daha sonra katılımcılarla beraber kurdele kesilerek açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı 3. Sayfa
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Magazin
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var Güncel
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor Spor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Ozan Güven Huysuz Virjin Öztürk Serengil
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Gönül Mehmet Topal Cüneyt Çakır
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı; içinde 1 milyon TL'lik kuş var - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 10:48:49. #1.14#
title