Diyarbakır'da futbol hakemleri atletik testten geçti

05.11.2019 15:00

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlere yönelik eğitim çalışması kapsamındaki hakem atletik testlerinin Diyarbakır bölümü yapıldı.



Seyrantepe Spor Kompleksi atletizm pistinde gerçekleştirilen fiziki yeterlilik testlerine 8. bölge hakemleri davet edildi. Üst klasman, üst klasman yardımcı, bayan klasman, klasman ve klasman yardımcı hakemlerinin katıldığı fiziki yeterlilik testlerine toplam 108 hakem katıldı. Hakemlerin testlerini, MHK Atletik Test Sorumlusu Çağatay Şahan ve Türkiye Futbol Federasyon Bölge Müdürü Serkan Bayhan takip etti.



TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakır'da gerçekleşen atletik testlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Bayhan, "Diyarbakır'a, Şanlıurfa, Siirt, Batman, Mardin, Van, Bingöl, Elazığ ve Malatya'dan hakemler geldi. Diyarbakır bölgesi hakemlerinin de yer aldığı atletik test, MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Atletik Test Sorumlusu Çağatay Şahan'ın gözetiminde gerçekleştirildi. Testleri, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz koordine etti. Oldukça zorlu geçen testten, tüm hakemlerimiz başarılı bir şekilde ayrıldı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA