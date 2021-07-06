Diyarbakır'da açılan merkez şifayı oksijende arayanlara umut oldu

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi, oksijen tedavisiyle şifa sunacak.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi, oksijen tedavisiyle şifa sunacak.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi (HBOT), diyabet ve çeşitli nedenlerle oluşan, iyileşmeyen yaralar, ani görme ve işitme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bilinç kaybı yaşayan hastaları oksijen tedavisi ile yaşama bağlamak için hizmete başladı.

Vücuttaki oksijen ve kan dolaşımının bozuk olduğu bölgelere yüzde 100 oksijen gönderilerek yaklaşık 2 saat süren seanslarla uygulanacak tedaviden olumlu sonuçlar elde ediliyor.

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Özdinç Acarlı, AA muhabirine, tedavinin özel olarak üretilmiş basınç odalarında normal atmosferik basınçtan daha yüksek basınçlarda, hastalara oksijen solutularak uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.

Acarlı, açılan merkezde deniz seviyesinden daha yüksek ve kapalı basınç ortamında hastalara aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutulduğunu dile getirerek, en sık iyileşmeyen yaralara sahip hastalarla karşılaştıklarını belirtti.

Kronik ve diyabete bağlı yaralar, ani işitme ve görme kaybı, damar tıkanıklığı ve damar darlığına bağlı olan yaralarda, kış mevsiminde ise soba zehirlemelerinde acil olarak bu tedavi yöntemini uyguladıklarını anlatan Acarlı, "Bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi. SGK hastalarına ücretsiz bu hizmeti sunmaya başladık." dedi.

"Hastalarımızı bu tedaviyle kurtarmaya çalışıyoruz"

Acarlı, tanıya göre hastalara belirlenen seanslar doğrultusunda tedavi uygulandığını aktararak, "Kronik yara dediğimiz ayakların kesilmesine varan durumlarda dahi hastalarımızı bu tedaviyle kurtarmaya çalışıyoruz. Soba zehirlenmelerinde çok kötü durumda gelen hastalarımız dahi tedaviyle buradan yürüyerek çıkabiliyor. İlk seansta bile çok fayda görüp, iyi duruma gelen hastalarımız oluyor." diye konuştu.

Acarlı hastaların da tedaviden çok memnun kaldığına işaret ederek, "Hastalarımız bu tedavi yöntemiyle tamamen sağlıklı hale gelebiliyor. Bu tedavinin kamuda verilebiliyor olmasından çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dedeoğlu ise merkezde hastalara hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Dedeoğlu, "Bölgemizde kamu hastanelerinde olmayan, bölge hastanelerimizin de ihtiyacı olan bu tedavi çok önemli. Hastalar herhangi bir ücret alınmadan tedavileri yapılarak, sağlığa kavuşturulup, taburcu ediliyor." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Mine Bahçıvan da kamu kapsamında böyle bir hizmeti sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya