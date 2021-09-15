Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
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Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 744'üncü gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, evladının HDP tarafından kaçırıldığını, bu nedenle oğlunu HDP'den istediğini söyledi.

Bingöl, "Evlatlarımız için buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı özledik, onların kokusuna hasret kaldık. HDP merhamete, insafa, vicdana gelsin. Evlatlarımızı versinler. Anneler ağlamasın. Yüreğimiz yanıyor. Vicdanımız rahat etmiyor. Evimizde de burada da rahat etmiyoruz." diye konuştu.

Evladına seslenen Bingöl, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Artık o vicdansızlara hizmet etme. Ne olursun seni çok özledim. Gel artık bizi bu azaptan kurtar." dedi.

Baba Abdullah Demir de 5 yıl önce oğlu Fatih'in HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü kaydetti.

Her yeri aramasına rağmen çocuğunun izine ulaşamadığını aktaran Demir, "Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu zalimler oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsinler." ifadesini kullandı.

Demir, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında da bulundu.

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika... Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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