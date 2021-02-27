Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı alımı yapacağı iddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde görev almak üzere 4 bin 500 TL maaşla kıble uzmanı alımı yapacağı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar üzerine açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, böyle bir kadronun olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde görev almak üzere kıble uzmanı alımı yapacağı iddia edildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda alımı gerçekleştirilecek olan personellerin aylık 4 bin 500 lira maaş alacakları da ileri sürüldü. Konunun gündeme gelmesinin ardından açıklamada bulanan Diyanet İşleri Başkanlığı, iddiaları yalanladı.

''KIBLE UZMANI DİYE BİR KADRO YOKTUR''

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur."