Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar
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Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar

08.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:41

Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre 3.500 imam-hatip, 1.500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU FORMLARI MÜFTÜLÜKLERE ONAYLATILACAK

Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

KONTENJANIN 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.

Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları (18)
İŞ ALLAHIDA AŞTI BESLENMEYE DÖNDÜ: imansızlardan imam olsa ne olur ; milletin zorla aldığınız vergilerini bu deccallaramı dağıtacaksınız
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WER: aile imamlığı sistemi getirin. camiye gelen cemaate göre performans ek ödeme verin. belki çalışırlar. .
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ELA: ya önce mevcut kişilere ahlak öğretin yenilerini öyle alın kim kime dum duma herseyi yapıyor bu imam ve kuran kursu öğreticileri. insanları dinden soğuttular
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