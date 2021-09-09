Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor
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Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor

Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Alper Balcı'nın girişimleri ile yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin kurulumunda sona gelindi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Alper Balcı'nın girişimleri ile yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin kurulumunda sona gelindi.

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, Diyadin'de kurulacak tekstil atölyesi ile ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı' yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede devam eden ve yapılacak olan projeler üzerine İŞKUR desteği hakkında görüş alışverişinde bulunan Güven ve Balcı daha sonra ilçede açılacak olan tekstil atölyesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - AĞRI

Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor
Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor
Diyadin'de tekstil atölyesi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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