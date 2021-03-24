ABD'li mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 konusunda resti çekti
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ABD'li mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 konusunda resti çekti

24.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası her iki taraftan da açıklama geldi. ABD, S-400 ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden duyulan endişenin aktarıldığını belirtti. Çavuşoğlu ise "S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik" derken, PKK ve FETÖ'ye yapılan destekten duyulan rahatsızlığın iletildiğini belirtti.

Son 3 günde ABD'li ile Türk yetkililer farklı lokasyonlarda bir araya gelirken bugün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO dışişleri bakanları toplantısı için bulundukları NATO karargahında yaptıkları görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ittifak ilişkilerinin önemi teyid edildi. ABD tarafı Afganistan toplantısına evsahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz hakkında etraflı görüş alış-verişinde bulunuldu. PKK/PYD/FETÖ bağlamında ABD'den taleplerimizi tekrarladık. S-400 konusu da ele alındı" denildi.

ABD GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

Fakat bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra ABD'den görüşmenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Görüşmede, Blinken'ın Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini gündeme getirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Blinken'in Çavuşoğlu'na Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini elde tutmama konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini elde tutmaması konusunda uyarıda bulundu. Blinken ayrıca Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından duyulan endişeyi de dile getirdi. İkili Suriye, Afganistan'daki ortak menfaatleri ve NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, demokrasiyi ve insan hakları konusunu görüştü" ifadesi kullanıldı.

ÇAVUŞOĞLU: DAHGA GENİŞ KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ

Bu görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin bir görüşme yapabileceğinin sinyalini de verdi. Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı ile Türkiye'de ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmemiz yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil. Gerek S-400'lerin gerek ABD'nin PKK ve PYD'ye verdiği desteğin ilişkimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "S-400'ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik" ifadesini kullanırken, "PKK'nın son zamanlarda artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye konusunu insani boyutlarıyla da ele aldık" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırdı. Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar atıldı. AB'nin artık oyalama yerine şartlı cümleler yerine belli alanlarda somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu gerçekleşmeli. Bu anlaşmanın güncellenmesini siyasi şartlara bağlamak gerekiyor. AB'nin sözlerini tutması gerekiyor" dedi.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ KRİTİK GÖRÜŞME

İki ülkeyi yöneten Biden ve Erdoğan'ın henüz görüşmemesine rağmen Çavuşoğlu, önceki gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya gelmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün akşam saatlerinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin seyri başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtilmişti.

ABD'li mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 konusunda resti çekti

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