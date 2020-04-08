Dış ticarette deniz yolunun payı yükseldi
Koronavirüs etkilerinin dış ticareti olumsuz etkilediği mart ayında, hava ve kara yollarıyla yapılan ihracatın payı düşerken, bu dönemde deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı 2,7 puan artış gösterdi.
08.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:39
Koronavirüs etkilerinin dış ticareti olumsuz etkilediği mart ayında, hava ve kara yollarıyla yapılan ihracatın payı düşerken, bu dönemde deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı 2,7 puan artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com