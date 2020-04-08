Dış ticarette deniz yolunun payı yükseldi Koronavirüs etkilerinin dış ticareti olumsuz etkilediği mart ayında, hava ve kara yollarıyla yapılan ihracatın payı düşerken, bu dönemde deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı 2,7 puan artış gösterdi.

Koronavirüs etkilerinin dış ticareti olumsuz etkilediği mart ayında, hava ve kara yollarıyla yapılan ihracatın payı düşerken, bu dönemde deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı 2,7 puan artış gösterdi. Kaynak: Dunya.com