Dirsek atmak kırmızı kart mı, sarı kart mı? Bilerek ya da bilmeyerek dirsek atmak kırmızı kart mı, cezası nedir?

Dirsek atmak kırmızı kart mı? Özellikle hava toplarında yaşanan ikili mücadelelerde dirseğin kullanımı, hem oyuncular hem de izleyiciler arasında yoğun tartışmalara yol açıyor. Farklı liglerde benzer pozisyonlarda farklı kararların çıkması, futbolseverlerin aklında soru işaretleri oluşturuyor. Detaylar...

DİRSEK ATMAK KIRMIZI KART MI?

Futbolun oyun kurallarına göre dirsekle yapılan temaslar, hakemin değerlendirmesine göre farklı şekilde yorumlanabiliyor. Burada esas olan oyuncunun hareketinin dikkatsiz mi, kontrolsüz mü, yoksa aşırı güç içerip içermediği. Denge için açılan kolun istemeden rakibin yüzüne teması faul olarak değerlendirilebileceği gibi, daha sert bir savrulma sarı kart veyakırmızı kart ile sonuçlanabiliyor.

Bilerek yapılan dirsek temaslarında ise kurallar oldukça net. Top için mücadele sırasında rakibin güvenliğini tehlikeye atan bir hareket "ciddi faul" olarak kabul ediliyor ve bu durumda doğrudan kırmızı kart çıkabiliyor. Top için mücadele dışında, örneğin oyun duruyorken ya da top uzaktayken dirsek atılması ise "şiddetli hareket" kapsamında değerlendiriliyor ve yine kırmızı kart ile cezalandırılıyor.

Maç içindeki kart kararının ardından, disiplin cezaları da organizasyona göre değişiyor. UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu genellikle şiddetli hareketi üç maçlık men ile cezalandırırken, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu tür ihlaller 2 ila 10 maç arası men cezası doğurabiliyor.