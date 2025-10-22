Özellikle "isabetli şut" kavramı, takımların hücum gücünü ölçmek için kullanılan en temel verilerden biridir. Ancak futbolseverlerin sık sık merak ettiği bir soru vardır: Direkten dönen top isabetli şut mu sayılır?

İSABETLİ ŞUT NEDİR?

FIFA ve UEFA'nın istatistik kriterlerine göre isabetli şut, kaleye yönelen ve gol olma ihtimali bulunan şut olarak tanımlanır. Yani top, kaleci tarafından kurtarılmadığı veya savunma oyuncusu tarafından engellenmediği takdirde kaleye girecekse bu şut "isabetli" kabul edilir.

Buna göre kaleciye giden, kaleci tarafından kurtarılan ya da ağlarla buluşan her şut isabetli şut kategorisine girer. Ancak kaleyi bulmayan, auta çıkan ya da direkten dönen toplar farklı değerlendirilir.

DİREKTEN DÖNEN TOP NEDEN İSABETLİ SAYILMAZ?

Direkten dönen toplar, kaleye yönelse bile kaleyi bulmadığı için isabetli şut olarak sayılmaz. Çünkü istatistiksel olarak "isabetli şut" olabilmesi için topun kaleye girme olasılığına sahip olması gerekir. Direğe çarpan bir top, kale çerçevesine temas ettiği anda yön değiştirir ve ağlara ulaşmadığı için bu tanımın dışında kalır.

Opta, SofaScore ve diğer uluslararası istatistik firmaları da bu kuralı benimsemiştir. Bu nedenle bir oyuncu maç boyunca birkaç kez direkten dönse bile, o şutlar "isabetsiz şut" olarak kaydedilir.

HANGİ DURUMLARDA DİREKTEN DÖNEN TOP SAYILIR?

Bazı özel durumlar ise istisna teşkil eder. Örneğin, top direğe çarpıp kaleciye değdikten sonra kaleye girerse bu durum "isabetli şut" olarak kayıtlara geçer. Çünkü burada topun son temas ettiği kişi kalecidir ve topun yönü kaleye doğru devam eder.

Aynı şekilde, top direğe çarpıp oyun alanına dönerse ve takım hücumu sürdürürse, o pozisyon isabetli şut olarak değil, "şut denemesi" olarak değerlendirilir.

FUTBOLDA İSTATİSTİKLERİN ÖNEMİ

Günümüz futbolunda veriler, antrenörlerin taktik stratejilerinden oyuncu analizlerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. İstatistik firmaları, her şutun yönünü, hızını, oyuncunun pozisyonunu ve kaleye uzaklığını analiz ederek maçın genel dinamiğini anlamaya yardımcı oluyor.

Bu bağlamda, isabetli şut ile direkten dönen şutun ayrımı oldukça önemlidir. Çünkü bu ayrım, takımların hücum etkinliğini, gol yüzdesini ve bitiricilik oranlarını doğrudan etkiler.

DİREKTEN DÖNEN TOP "İSABETLİ ŞUT" DEĞİLDİR

Sonuç olarak, direkten dönen top isabetli şut sayılmaz. Top kaleye yönelse bile, ağlarla buluşmadığı ve kaleci tarafından kurtarılmadığı sürece istatistiklerde isabetli olarak değerlendirilmez.

Bu detay, futbol verilerinin analizinde küçük gibi görünse de, teknik ekiplerin performans değerlendirmesinde büyük fark yaratabilir.