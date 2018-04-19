Dinçer'den 'Erken Seçim' Değerlendirmesi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, son dönemde ülke olarak 'seçim olacak mı? olacaksa ne zaman olacak?' şeklinde toplumun her kesiminde beklentinin ve belirsizliğin arttığını belirterek, 24 Haziran 2018 tarihinde alınan seçim kararıyla bu beklentinin ve belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi.

Dinçer, 24 Haziran 2018 tarihinde alınan erken seçim kararıyla ilgili değerlendirmesinde, açıklanan takvimle birlikte toplumun her kesimindeki beklenti ve belirsizliğin ortadan kalktığını savundu. 2017 yılındaki referandumda ülke yönetimi ve siyasal sisteminde önemli değişiklikleri içeren kararların millet tarafından onaylandığının altını çizen Dinçer, özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dayalı yönetim biçiminin uygulamaya geçilmesiyle bu ara dönemin biteceğini vurguladı.

Bölgesel ve küresel krizlerin arttığı, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bugünlerde piyasanın nabzını tutan esnaf sanatkar camiasının doğrudan ve olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden Dinçer, "İş dünyasının mevcut yatırımlarını büyütmesi, yeni yatırımların kentimize ve ülkemize gelmesi için olası bir seçim atmosferinde yaşamanın belirsizliği arttıracağını geçmiş yıllarda çok iyi tecrübe ettik. Açıklanan 24 Haziran seçim kararıyla, iş dünyasının 'seçim ne zaman olacak?' sorusu geride kalmıştır" dedi.

Esnaf ve sanatkarın, sosyal ve ekonomik hayatın omurgasını oluşturduğuna dikkat çeken Dinçer, "Bu omurganın sağlıklı bir şekilde yaşaması için istikrarlı, güvenli ve öngörülebilir bir ekonomiye, siyasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç duyulmaktadır. 24 Haziran seçimleri sonrasında ülkemizin önünün açılacağı, iş dünyasının yatırım kararlarını uzun vadeli alabileceği bir atmosferin olmasını ümit etmekte ve beklemekteyiz" diye konuştu. - MERSİN