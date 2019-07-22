Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi!

Romanya Ligi 2. haftasında Dinamo Bükreş'in sahasında Craiova'yı konuk ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı. Yedek kulübesinde mücadeleyi takip eden Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 51 yaşındaki Romanyalı teknik adam sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından apar topar ambulansa alındı. Futbolseverlerin ve sahadaki futbolcuların korku dolu bakışları arasında sedyeye koyularak ambulansla hastaneye kaldırılan Eugen Neagoe'ın görüntüsü herkesi şoke etti.

Acil servise götürülen Rumen çalıştırıcıya stent takıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Eugen Neagoe'nin kendine geldikten sonra doktorlara ilk olarak "Maç kaç kaç?" diye sorduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın bilincinin açık olduğunu açıklayan doktorları, Neagoe'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağını belirtti.

Öte yandan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Dinamo Bükreşli oyuncular, 36 ve 66. dakikada yediği gollerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.