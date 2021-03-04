Maltepe'de olanları unutun! Bu ilçede toplu iş sözleşmesi davul zurna eşliğinde imzalandı
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Maltepe'de olanları unutun! Bu ilçede toplu iş sözleşmesi davul zurna eşliğinde imzalandı

04.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:23

Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçilerin grevi ve sonrasında yaşanan olumsuzlukların yankıları sürerken Dilovası'ndan gelen görüntüler "İlçe halkı mağdur edilmeden de bu işler çözülebiliyormuş" dedirtti.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerle masaya oturan Dilovası Belediyesi'nde tüm personelin maaşı dengelendi. Yapılan sözleşme sonucunda işçilerden yüksek maaş alanlarınki aşağıya, düşük maaş alanlarınki ise yukarı çekilerek tüm personel için dengeli bir sistem oluşturuldu.

2 YILDA %95 ZAM YAPILDI

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019 yılından bu yana yapılan toplu sözleşmeler neticesinde işçiye toplamda yüzde 95 zam yapılmış oldu. 2019 Nisan'da belediyeden 2 bin 300 lira maaş alan bir çalışan bugün imzalanan sözleşmeden sonra 4 bin 500 lira maaş alacak.

Dilovası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi davul zurna eşliğinde imzalandı

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLADILAR

Daha önce imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, müjdeli haberi işçilerle birlikte davul zurna eşliğindeki kutlama görüntüleri ile paylaştı. Başkan Şayir paylaşımında "Toplu İş Sözleşmesini davul zurna eşliğinde imzaladık... Belediyemizde çalışan emekçi kardeşlerimizin alın teri bizim için her şeyden kıymetli. Bu mutluluk, bu birliktelik, bu kardeşlik daim olsun" ifadelerini kullandı.

AKILLARA MALTEPE GELDİ

İlçeden gelen kutlama görüntüleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Maltepe Belediyesi işçilerinin zam alabilmek için başlattığı grevi ve sonrasındaki görüntüleri akıllara getirdi. Günlerce süren grev boyunca ilçe sokaklarında çöp yığınları oluşmuştu.

YAPTIĞI YARDIMLARLA KONUŞULUYOR

Öte yandan göreve gelir gelmez ihtiyaç sahibi öğrenciler için makam aracını satıp kırtasiye malzemesi alan Başkan Şayir, bu hareketiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Bununla da yetinmeyen Başkan Şayir,Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya, patates ve soğan dağıtmıştı. Görevde olduğu sürede irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirmeyi başaran Başkan Şayir, geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtmıştı.

Maltepe'de olanları unutun! Bu ilçede toplu iş sözleşmesi davul zurna eşliğinde imzalandı

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe

Haber Yorumları (3)
HÜSEYİN: Hasret kaldık bu manzaralara. . . Ellerin dert görmesin Başkanım. .
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PİLOT: Bir copcuye bukadar maas vermek en buyuk sacmalik! Bunun cilesi yine halktan vergi olarak cikacak, haberleri yok. Copcu dedigin asgari ucrete veya hafif ustunde maas almali.
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TEKİN: sanki zamı babasının kesesinden veriyor. Belediye borca batmış kimin umurunda. Yap göstermelik grevi Ver milletin kesesinden. Diğer belediyelerde çalışanlar enayi mi??
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