Dikmen OSB'si masaya yatırıldı

Sinop'un Dikmen ilçesinde su ürünleri üzerine oluşturulacak organize sanayi bölgesi (OSB) masaya yatırıldı.

KUZKA Dikmen OSB toplantısı, valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Köksal Şakalar'ın yanı sıra, Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, ilgili kurum müdürleri, KUZKA Yönetim Kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA