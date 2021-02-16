Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı
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Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı

16.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:45
Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Salgını fırsata çevirenlerin halen e-ticaret siteleri üzerinden satmaya çalıştığı maske marka ve modellerini tek tek açıklayan Bakanlık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dünyaya ölüm saçan koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini sürdürürken durumu fırsata çevirmeye çalışan maske üreticileri yaptıklarıyla pes dedirtti. Güvensiz çıkan ürünlerin bir çoğu halen e-ticaret sitelerinde satılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşları bu ürünlere karşı uyardı ve isimlerini tek tek açıkladı.

İşte güvensiz olduğu tespit edilen, Bakanlığın piyasadan toplatılması yönünde karar aldığı maskelerin marka ve modelleri;

-Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr

-Nez Mask marka Ts En 149+A1 model maske

-Arızon marka Kn 95 model maske

-Dna marka2934 Ffp3v model maske

-Bozkurt-Bzk44 markaVentilli- Ffp2-Nr model maske

-Emr Natural marka 1202 V (Ventilli, Ffp2v) model maske

-Wogi marka Ffp2 model maske

Kgt marka Tk-N95 model maske

-Aytı marka 20532 model maske

-Temsan marka Tm 34 V Ffp1 model maske

-Grup Helin marka 1120 Ffp2 model maske

-Ert Plus marka 400 (Ffp3) model maske

-Hori marka Ffp2 V model maske

-Ares marka Ffp2 V model maske

-Mist marka maske

-Awon marka maske

-Vip Mask marka Ffp2 V model maske

-Minion marka Mn 953 model maske

-Safeguard marka 2313 model maske

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