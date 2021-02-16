Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Salgını fırsata çevirenlerin halen e-ticaret siteleri üzerinden satmaya çalıştığı maske marka ve modellerini tek tek açıklayan Bakanlık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.