12.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Blockchain, kavram olarak geliştikçe ve aplikasyonları genişlemeye başladıkça hukukun en temel unsurlarından biri olan sözleşme kavramını etkileyecek. Bu bizim alıştığımız birçok kurumun tepetaklak olmasına neden olacak." dedi.

Altınbaş Üniversitesi ve Borsa İstanbul'un katkılarıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Çelebi Stratejik Danışmanlık tarafından "Dijital Yönetim ve Kırılma" paneli düzenlendi.

Panel kapsamında TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı moderatörlüğünde "Dijital Dönüşüm ve Kırılma" oturumu yapıldı.

Eczacıbaşı, rekabet ortamında şirketlerin batması veya çıkmasının normal olduğunu belirterek, "Fakat biraz daha detayına inip bakıldığında altında derin sorunlar yattığı görülüyor." dedi.

Son dönemlerde en çok blockchain teknolojisinin öne çıktığını ifade eden Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Blockchain teknolojisi daha çok kripto paralarla gündemde, finans endüstrisini oldukça etkiliyor. Fakat asıl, blockchain, kavram olarak geliştikçe ve aplikasyonları genişlemeye başladıkça hukukun en temel unsurlarından biri olan sözleşme kavramını etkileyecek. Bu bizim alıştığımız birçok kurumun tepetaklak olmasına neden olacak. Mesela, sosyal medya, gençlerin hayatında önemli rol oynamaya başladı ama alıştığımız hiyerarşik medya yapısını yok etti. Sosyal birtakım yapılaşmalar ve yeni birtakım olgularla uğraşmak zorunda kalacağız. Türkiye olarak birtakım yeniliklere ister istemez kendimizi adapte etmemiz gerekecek."

- "Dünyadaki karmaşıklıktan çıkmanın yolu inovasyon"

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav da gençlere, konfor alanlarından uzaklaşıp belirsizliklere sarılmalarını ve hipotezleri sorgulamalarını tavsiye etti.

Bilim ve teknoloji bazlı kırılmaya işaret eden Ultav, son zamanlarda özellikle fizik, nörobilim ve biyoteknoloji alanlarında önemli kırılmalar yaşandığını vurguladı.

Ultav, bilimin teknolojiyi ittirme konusundaki dinamiklerinin önemine dikkati çekerek, "Dünyadaki karmaşıklıktan çıkmanın yolu inovasyon. Reel dünyanın problemlerine çözüm getirmeyen hiçbir inovasyonun bir işi değiştirme potansiyeli taşımadığını görmekte büyük fayda var." diye konuştu.

Kırılma dinamiklerinde milenyum jenerasyonunun taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Ultav, kırılma dinamiklerinden bahsedildiğinde yapay zekanın da öne çıktığını söyledi.

- "4G'nin verdiği hizmetler zor işleri yerine getirmekte yeterli değil"

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ise bir otomobil sürüşünde insanın işin içinden çıkarılmasının hayal edildiğini belirterek, "Yolu kameralar görecek, veriyi yapay zeka algoritması işleyecek. Bu aldığı ham veriden kararlar çıkaracak ve bir eylem icra edecek. Eğer bu, insan halka içerisinde olmadan yapılabilirse o zaman gerçekten yeni bir şey yapılmış olacak. Şu anda kullandığımız cep telefonundan daha etkileyici, ekonomik bakımdan değeri tartışmasız en az onun kadar olan mühendislik başarısı elde edilmiş olacak." şeklinde konuştu.

Bunun gibi örneklerin çoğaltılabileceğini ifade eden Arıkan, verinin fiziksel dünyadan toplandığı, değerlendirildiği ve tekrar fiziksel dünyaya karar ve eylem olarak döndüğü her sistemin değerli olacağını söyledi.

Arıkan, 4G'nin vermekte olduğu hizmetlerin zor işleri yerine getirmekte yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"(5G yatırımları) Yatırımlar kimin tarafından yapılacak? Normalde yatırımların telekom operatörleri ve servis sağlayıcıları tarafından yapılması beklenir. Fakat şöyle bir gerçek var; telekom servis sağlayıcıları 4G'ye yaptığı yatırımları geri alamadılar. Telekom servis sağlayıcıları son 10 senede 10 misli veri taşıyorlar fakat abone başına aldıkları gelir ya aynı kaldı ya da düşmüş bile olabilir. Ne onların mali güçleri bu yatırımları yapmaya elverişli ne de gündemlerinde böyle bir şey var. Eğer bu, toplumun öncelikli konusuysa kamu tarafından bu tür forumlarda ele alınmalı, bundan yarar sağlayacak sanayici ve toplumun diğer kesimleri tarafından gündemde tutulmalı."

Panel, çeşitli oturumların ardından bugün sona erecek.

Kaynak: AA