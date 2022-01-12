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Tivibu'da yeni yılda dizi şöleni başlıyor

Tivibu'da yeni yılda dizi şöleni başlıyor
AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dizi tutkunlarına özel macera, aksiyon ve komedi türünde pek çok içeriği yıl boyunca izleyicisiyle buluşturuyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dizi tutkunlarına özel macera, aksiyon ve komedi türünde pek çok içeriği yıl boyunca izleyicisiyle buluşturuyor.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, dizi keyfini bir üst seviyeye taşıyacak uluslararası yapımlar, Tivibu Dizi Klasörü'nde bu aydan itibaren yerini alırken, platformda gişe yapımları ve belgeseller de ekrana getiriliyor.

Tivibu, yeni yıla dizi tutkunlarına özel birbirinden farklı türde yapımla başladı. Tivibu Dizi Klasörü'ne geçen aylarda eklenen "Smother", "The White Princess", "Manhattan (2014)" ve "Endeavour" adlı yapımlar, Tivibu'da ilgiyle karşılanmaya devam ediyor.

Tivibu Dizi Klasörü'ne zenginlik katan yapımlar

"For Life", "L.A.'s Finest", "Counterpart", "Carter", "United We Fall" gibi farklı türdeki yabancı diziler, 15 Ocak'ta Tivibu Dizi Klasörü'nde yerini alacak. "Justified" ve "Helix" serileri ise 30 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Tivibu, belgesel kuşağına devam ediyor

Belgesel konusunda da seyircisini yarı yolda bırakmayan Tivibu, Sinema 1001'de pazartesi günleri saat 22.00'de "Baraka", "Samsara" ve "İnsan" belgeselleriyle Kült Filmler Belgesel Kuşağı'na devam ediyor.

Tivibu'da yeni yılda dizi şöleni başlıyor

Tivibu'da yeni yılda dizi şöleni başlıyor

Tivibu'da yeni yılda dizi şöleni başlıyor

Tivibu'da yeni yılda dizi şöleni başlıyor

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AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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