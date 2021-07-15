Beşiktaş, Rusya'dan ayrılmak isteyen golcü futbolcu Ze Luis'i markaja aldı
Forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Diego Costa, Luuk De Jong gibi isimlerle görüşmelerini yürütürken, gündeme bir kez daha Ze Luis geldi. Costa'dan üç haftadır yanıt alamayan Kara Kartal, Ze Luis'le temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Porto'dan L.Moskova'ya geçen ve umduğunu bulamayan Ze Luis'in Rusya'dan ayrılmak istemesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.
Diego Costa'dan 3 haftadır olumlu ya da olumsuz yanıt alamayan Beşiktaş, İspanyol yıldızın sürekli 'Zaman istiyorum' sözleri nedeniyle rotasını alternatiflere çevirdi. İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor.
YENİDEN LUIS
Acil santrfora ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar'ın Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile ilgilendiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile temas kurulmuştu ancak oyuncu L.Moskova'ya gitmişti.
SAKATLIK VE KÖTÜ GEÇEN GÜNLER
Ze Luis geçen Rubin Kazan maçında sakatlanarak yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Moskova ekibinin taraftarları, 5 milyon euro ödenerek alınan 30 yaşındaki futbolcunun 8 maçta 1 gol atması sonrası kulübe eleştiriler yöneltti.