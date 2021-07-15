Beşiktaş, Rusya'dan ayrılmak isteyen golcü futbolcu Ze Luis'i markaja aldı

Forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Diego Costa, Luuk De Jong gibi isimlerle görüşmelerini yürütürken, gündeme bir kez daha Ze Luis geldi. Costa'dan üç haftadır yanıt alamayan Kara Kartal, Ze Luis'le temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Porto'dan L.Moskova'ya geçen ve umduğunu bulamayan Ze Luis'in Rusya'dan ayrılmak istemesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.