Dicle Elektrik'ten istihdama büyük katkı

20.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:10

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), yaklaşık 7 bin personeliyle işsizlik oranının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu'da istihdama en fazla katkı sağlayan şirketler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bölgedeki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ'ın, 2013'te gerçekleştirilen özelleştirmeden önce 2 bin 809 olan personel sayısı 6 bin 417'ye yükseldi. Böylece, şirketteki çalışan sayısı güvenlik ve temizlik hizmetleriyle 7 bini aştı.

Dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmeliklerine uygun olarak 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştiren şirket, özellikle sahadaki çalışan kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bölgede yeterli teknik eleman bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şirketin sahada görevlendirmek üzere 380 teknikere ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA