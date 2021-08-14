Diagne'nin güç gösterisi takım arkadaşı Sacha Boey'in ağzını açık bıraktı

Galatasaray'da Mbaye Diagne fırtınası esiyor. Sezona çok iyi başlayan Diagne, oldukça yüksek tempoda çalışma yapıyor. Senegalli forvetin salon çalışmasında ağırlıkları rahatça kaldırması takım arkadaşı Sacha Boey'yi şaşkına döndürdü. Diagne bu anları sosyal medyadan, "İyi misin kardeşim?" notuyla paylaştı.

Sarı-Kırmızılı takımda şu sıralar en popüler futbolcu Mbaye Diagne. Çılgın yaşam tarzı, stili ve saha içindeki hareketleriyle sık sık gündem olan Senegalli forvet, bu kez çalışma temposu ve saha içindeki azmiyle dikkat çekiyor. Diagne'nin salon çalışmasında sergilediği güç gösterisi ise arkadaşı Boey'yi şaşkına döndürdü.

"İYİ MİSİN KARDEŞİM"

Yüksek ağırlıkları rahatça kaldıran Diagne'nin kuvvetine arkadaşı şaştı kaldı. Senegalli forvet de bu durumu espri konusu yaptı. Diagne Boey'in kendisini izlediği anları, "İyi misin kardeşim?" notuyla paylaştı.