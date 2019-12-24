Diagne Galatasaray'a dönüyor! Mbaye Diagne'den heyecanlandıran Galatasaray mesajı!

24.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:44

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı futbolcusu Mbaye Diagne devre arasında Galatasaray'a döneceği haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Diagne'nin paylaşımları sonrası sporseverlerin ilgi odağı haline gelen gelişme ile sosyal medyada Diagne Galatasaray'a dönüyor yorumları yapıldı.

DİAGNE'DEN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI HEYECANLANDIRDI

Galatasareay'da ve Club Brugge'de disiplinsiz davranışları nedeniyle istikrarsız bir tablo çizen Mbaye Diagne yeniden Galatasaray'a geliyor. Devre arasında kiralık gittiği Club Brugge'den Galatasaray'a dönecek olan Diagne, sosyal medyada gündem oldu. Diagne'nin Galatasaray paylaşımları ile sporseverlerin dikkatini çekerken, Diagne'nin Galatasaray mesajlı paylaşımlarımedyada gündem oldu.

İşte Diagne'nin Galatasaray paylaşımları:

GALASARAYIN YENİ FORVET HATTI: FALCAO/ DİAGNE

Hürriyet'in haberine göre ligin 2. yarısında Diagne Galatasaray'a dönecek ve Galatasaray'ın forvet hattı Falcao-Diagne ikilisinden oluşacak. Böylece, Ocak'ta kadroda önemli bir değişime imza atmak isteyen G.Saray'da ara transfer döneminde forvet takviyesi yapılmayacak.