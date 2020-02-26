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Di Maria'nın Muhteşem Real Madrid Performansı

Paris Saint-Germain ve Real Madrid UEFA Avrupa Şampiyonalar Ligi A Grubu ilk maçında 18.09.2019 tarihinde Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Arjantinli kanat oyuncusu Di Maria 14. ve 33. dakikalarda attığı 2 golle takımının 3-0'lık galibiyetine büyük oranda katkıda bulundu. Di Maria'nın Madrid karşısında ki bu muhteşem performansın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

Paris Saint-Germain ve UEFA Avrupa Şampiyonalar Ligi A Grubu ilk maçında 18.09.2019 tarihinde Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Arjantinli kanat oyuncusu Di Maria 14. ve 33. dakikalarda attığı 2 golle takımının 3-0'lık galibiyetine büyük oranda katkıda bulundu. Di Maria'nın Madrid karşısında ki bu muhteşem performansın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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