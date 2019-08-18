DHA YURT BÜLTENİ - 7

18.08.2019 12:18

Milas'ta orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine olay yerine ekipleri sevk etti. 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yanan ormanlık alanın görüntüsü

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla), DHA)

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Antalya'da iki grup, hastane önünde birbirine ateş etti

Antalya'da, aralarında önceden husumet bulunan iki grup, Kepez Devlet Hastanesi önünde bulundukları otomobillerden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, bir otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelilerin peşine düştü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre aralarında önceden otomobil kundaklamadan dolayı husumet bulunan iki grup, hastane önünde karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflar, araçlarına yönelerek aldığı tabanca ve pompalı tüfekle birbirine ateş etti. Seyir halindeki araçlardan da bir süre birbirine ateş açan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, daha sonra farklı yönlere kaçtı.

BİR OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçlardan biri olan 07 AGZ 387 plakalı otomobili, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan incelemede, otomobilin sağ ön kapı üstünde domuz kurşunu izine, sağ tarafta ise çok sayıda saçma izine rastlandı.

EVDE TÜFEK VE FİŞEK ELE GERÇİRİLDİ

Otomobilin terk edildiği sokaktaki bir evde yaşayanların konuyla bağlantısının olabileceğini düşünen polis, evde arama yaptı. Aramada ruhsatsız bir av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı düşünülen silahlardan biri olduğu düşünülen tüfek ve fişekler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri diğer aracın plakasını ve kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının görüntüsü

Terk edilen aracın görüntüsü

Polislerin araç üzerinde arama yapmaları

Araç üzerinde kurşun izinden görüntü

Polis şüphe üzerine bir evden aldığı tüfeğin görüntüsü

Detaylar

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı



Adana'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.

Olay, 25 Temmuz'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ömer B., babasından boşanan annesi Arzu K.'yi (38) tabancayla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ömer B.'nin olaydan sonra 2 eve pompalı tüfekle ateş ettiği ve 'yaralama, mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Zanlının Polis aracına bindirilmesi

Adli tıp tabela

Haber-Kamera: ADANA,

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Kumluca'da ev yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kumluca'nın Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki Ahmet Polat'a ait evde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahibinin yaylada olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin yangına müdahalesi

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA,

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Adana'da asayiş uygulanmasında, aranan 17 kişi yakalandı

Adana'da 250 polis ile yapılan asayiş uygulamanda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, farklı cinslerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda merkez Yüreğir ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. 250 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında önceden belirlenen sabit noktalarda yol kontrolü, gezici ekiplerle şok baskınlar ve umuma açık yer denetimleri gerçekleştirildi. 6 bin 332 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 17 kişiyi yakaladı. Kontrol edilen 2 bin 874 aracın 169'una 86 bin 63 lira ceza kesilirken, 2 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi, 26 araç da trafikten men edildi. Ayrıca başka illerde kayıtlı 43 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapılırken, yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 9 araç sürücüsüne da 53 bin 62 lira idari para cezası uygulandı. Umuma açık 12 mekanda denetleme yapan ekipler, olumsuzluk tespit edilen 2 işyerine idari işlem uyguladı. Öte yandan uygulama genelinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmatlar, 51 gram kannaboid, 11,6 gram esrar, 2,97 gram eroin ile 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin eminiyetten çıkışı

Araçların durdurulması

Araçların aranması

Kimlik kontrolü yapılması

Dron çekimi

Polislerin kenevirleri toplaması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Kırkağaç'ta kavun hasadı başladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen aroması, tadı, uzun süre dayanması, deseni ile ünlü Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa

düzenledikleri projede 2008 yılında 'coğrafi işaretleme ' alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Üretici Mustafa Yazıcı'ya ait kavun tarlasındaki bu yılın ilk 'Altınbaş' cinsi Kırkağaç kavunu hasadına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve köylüler katıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerle dalından Kırkağaç kavununu keserek sezonun ilk hasadını yapıp, "Hayırlı olması" dileğinde bulundu. İlçe genelinde 12 bin dekar alanda kavun ekimi yapıldığını belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 45 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyledi. Özarı, Türkiye'nin birçok yerinde kavun tüketimi biterken Kırkağaç'ta daha yeni kavun hasadına başlandığını belirtip, "Kavunumuzun farklı bir özelliği var. Kırkağaç kavununun en büyük özelliği hibrit olmayışıdır. Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor" dedi.

İlk hasadın ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, geçen nisan ayında yaşamını yitiren ve ilçede 27 yıl ziraat odası başkanlığı görevini yerine getiren Süleyman Boğaz'ın ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Kavun hasadından görüntü

-Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ile röp.

-Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın karşılanması

-Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı'nın, geçen nisan ayında yaşamını yitiren ve ilçede 27 yıl ziraat odası başkanlığı görevini yerine getiren Süleyman Boğaz'ın ailesini ve mezarını ziyaret etmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

Kaynak: DHA