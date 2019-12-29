DHA YURT BÜLTENİ - 19

29.12.2019 02:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:38

Tarlaya giden çiftçi, kayıp

BURSA'nın İznik ilçesinde, evden çıkarak tarlaya giden ve kendisinden haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46), bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.

İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre akşam saat 19.00 sıralarında tarlaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmasına başlatan jandarma ekiplerine ekiplere Bursa'dan gelen AFAD da destek veriyor. Çalışmalar sürüyor.

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Haber: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),==============================

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, 10 dakika sonra doğum yaptı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Acil Servis'e karın ağrısı şikayetiyle başvuran Yasemin A. (33), 9 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hamile olduğunu öğrenerek şok olan kadın, 10 dakika sonra doğumhaneye alınarak erkek çocuk dünyaya getirdi.Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yasemin A., karın ağrısı şikayeti nedeniyle eşiyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis'ine geldi. Yasemin A.'yı tedaviye alan doktorlar, karın ağrısının nedenini öğrenmek için bir takım test yaptı. Bir süre sonra testlerin sonuçlarını alan doktorlar, Yasemin A.'nın 9 aylık hamile olduğunu tespit etti. Sancı çekmeye başlayan kadın, doğumhaneye götürüldü. Hamile olduğunu doğumdan 10 dakika önce öğrenen Yasemin A., erkek çocuk dünyaya getirdi. Yasemin A.'nın dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),====================================

Marmaris'te 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi: 1 gözaltı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi. Şüpheli F.M. (36) gözaltına alındı.Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eğlencenin kalbi ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Saat 23.30 sıralarında kapalı olan otele düzenlenen operasyonda yapılan aramada zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi. Operasyon kapsamında otel işletmecisi F.M., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Sahte olduğu belirlenen içkilerin ise imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),========================================

Marmaris'te 'tarihi eser' operasyonu: 1 gözaltı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda Helenistik ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke ve 3 adet heykelcik ele geçirildi. Olayla ilgili O.Ç. (31), gözaltına alındı.Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada buzdolabındaki salça kavanozlarında, gardırobun gizli çekmecelerinde ve koltuk altlarına gizlenmiş Helenistik ve erken Roma dönemine ait 65 adet sikke, 3 adet heykelcik ve 200 adet 9mm tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kafeterya işletmecisi O.Ç., el konulan tarihi eserlerle birlikte KOM Grup Amirliği'ne götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli O.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),

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Kaynak: DHA