Dha Yurt Bülteni - 19

Antalya'da inşaat halindeki binada yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 13 katlı inşaat halindeki binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaattan görüntü

-Yangının söndürülmesini izleyenler

-İnşaatten yükselen dumanlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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PROTESTOLARIN SÜRDÜĞÜ BULGARİSTAN'DA BAŞBAKAN YARDIMCISI SİMEONOV, İSTİFA ETTİ

BULGARİSTAN'da yapılan zamlar nedeniyle hükümet aleyhine protestolar devam ederken, engelli çocukların ailelerine yönelik sözleri nedeniyle sert tepkiler gösterilen Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, istifa etti. Başbakan Boyko Borisov ise görevi bırakmayacağını açıkladı.

Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığında hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifası isteniyor. Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ise parlamento önünde, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar" açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekti.

Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, bu akşam, "Hükümette daha fazla gerginliğe yol açmak istemiyorum. Toplumda gerilime sebep olmak da istemiyorum" diyerek istifasını sundu. İstifa kararının şahsi olduğunu söyleyen Simeonov, hükümetin otoritesini zedeleyen bi medya kampanyasının söz konusu olduğunu öne sürdü. Simeonov'un istifası Başbakan Borisov tarafından kabul edildi.

BORİSOV: GÖREVİ BIRAKMAYACAĞIM

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, protestolara rağmen hükümet olarak görevi bırakmayacaklarını açıkladı. Ülkede bir televizyon kanalındaki programa katılan Başbakan Borisov, ülke genelinde yoksulluğa karşı başlatılan ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerine değerlendirdi ve daha önce Başbakanlık koltuğunu iki defa bıraktığını ancak şimdi bunun için bir neden olmadığını söyledi.

Başbakan Borisov'un kurmuş olduğu birinci hükümet 2013 Şubat ayında yüksek elektrik fiyatlarına karşı ayaklanan insanların protestoları sonucu istifasını sunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sofya'daki protesto gösterileri

Başbakan Yardımcısı Simeonov'un gelişi

Simeonov'un açıklaması

Protesto gösterilerileri

Gösterilerden detaylar

Haber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SERİK'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U. ile eşinin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvuran Rüstem U. (29), Çınaraltı mevkiinde eşinin yakınlarıyla karşılaştı. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş atması sonucu Rüstem U., karnından vurularak, babası Selvet U. (62) ve Nasıf T. (41) de başına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan Rüstem U., olay yerinden geçen bir kamyonetle Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rüstem U., buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Rüstem U.'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılardan Selvet U., Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, Nasıf T.'nin tedavisi ise özel bir hastanede sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane ve polis ekiplerinden görüntü

-Ambulans görüntüleri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU

BOLU'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), hastaneye kaldırıldı. Tabancayı ateşlediği iddia edilen Emrah T. (23) ve yanında bulunan 4 şüpheli, otomobille kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah T., aile bireylerinin ve akrabalarının oluşturduğu kalabalık gruplar halinde Çıkınlar Mahallesi'nde buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden 2 grup da olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2 grup ilk olayın ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden aynı noktada karşı karşıya geldi, yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu ileri öğrenilen Emrah T., iddiaya göre yanında bulunan tabancayla Tolga Kurul'a ateş açtı. Merminin başına isabet ettiği Tolga Kurul, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurul, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurul'un yoğun bakımda tedaviye alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

İki farklı otomobile binen Emrah T. ve beraberindeki 4 kişi olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı araçlardan biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede ilçesinde durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaçan aracın çekiciye yüklenmesi

-Şüphelinin sağlık kontrolü için Asayiş Şube'den çıkarılması

-Detaylar

SÜRE: 02.22 - BOYUT: 265.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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