DHA YURT BÜLTENİ - 18

Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (2)

GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Akkent Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları inceledi. Kurtarma ekiplerinden bilgiler alan Vali Gül, çalışmaların yoğun şyekilde sürdüğünü belirterek, "Tüm kurtarma ekiplerimiz ile gönüllü kuruluşlar ve vatandaşlarımız kendi programları dahilinde çalışıyor. Arama köpeği, termal kameralar ile alana bakılıyor. 24 saate yaklaşıyoruz ama kendisine henüz ulaşamadık. Akşama kadar ulaşmak istiyoruz. Görgü tanıklarının söylediği yere yoğunlaşıyoruz. Alet ve personel anlamında eksiklik yok çalışılabilecek alanlar belli. Vakit geçtikçe beklentiler değişiyor ama biz yoğun şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Vali Gül, göçük olayıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın da ayrıca yürütüldüğünü kaydetti.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP,

Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu

Gümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazıya izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Gölde, iddiaya göre, var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.APOLLİNARİS LEJYONUNUN HAZİNESİ ARANDIDipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmıyor.VALİLİK: GÖL ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLDİGümüşhane Valiliği'nden Dipsiz Göl'deki kazı çalışmasıyla ilgili dün yazılı açıklama yapıldı. Kazı çalışması için 2 kişinin İstovrama mevkisi 137 ada 98 No'lu parselde define araması talebinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ilgili kurumların olumlu görüşü üzerine kazı izni verildiği belirtildi. Açıklamada, "Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında, 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.TOPRAKLA DOLDURULMUŞKaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı. Valiliğin, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Selçuk BAŞAR GÜMÜŞHANE DHA

Parçalarını kendileri ürettikleri robotla, dünya 2'ncisi oldular

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi imkanlarıyla ürettikleri parçalardan yaptıkları sumo kategorisindeki 'Atom' isimli robot ile Romanya'da katıldıkları yarışmada Dünya 2'ncisi oldu.Gemerek ilçesinde uzun süredir robotik kodlama çalışmaları yapan Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1-3 kasım tercihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen RoboChallenge yarışmasına katıldı. 17 ülkeden 533 robotun katıldığı yarışmada sumo robot, çizgi izleyen robot, mini sumo robot ve çeşitli kategorilerdeki robotlar yer aldı. Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mertcan Demir (16) ile 12'nci sınıf öğrencisi Sinan Kestane'nin (17) yaptığı sumo kategorisindeki 'Atom' isimli robot yarışmada finale kadar yükseldi. Finalde Romanyalı öğrencilerin robotuna mağlup olan 'Atom' isimli sumo robotu dünya 2'ncisi oldu. 'BÜYÜK EMEKLER HARCADIK'Gemerek Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Öztürk, uzun yıllardır robotik kodlama konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda da çeşitli derecelere sahiptik. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz bu başarıların uluslararası seviyeye çıkartılması düşüncesindeydik. Bu kapsamda Romanya'da 17 ülkeden 533 robotun katıldığı yarışmaya katıldık. Bu yarışmaya katılmadan önce günlerce haftalarca büyük emekler harcadık. Neticede katıldığımız bu yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olduk. Bizim bu yarışmaya katılarak sadece amacımız başarı elde etmek değildi. Dünyada robotik kodlama ile ilgili çalışmaları da yakından takip etme fırsatı bulduk" dedi. 'HER ŞEYİNİ KENDİMİZ YAPIYORUZ'Yarışma hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan ise "Bu robot yarışmasına katılmak için belirli bir altyapıya sahip olmak lazım. Biz bu alt yapıyı oluşturduktan sonar geçen yıl Kahramanmaraş'ta uluslararası bir yarışmaya katıldık. Oradaki Romanya ekibi gelip bizim robotlarımızı incelediği zaman bizi özel olarak Romanya'ya davet ettiler. Biz de oradaki yarışmaya katıldık. Yarışmada da kendi kategorimizde dünya 2'ncisi olduk. Biz 'Sumo' kategorisinde yarışmaya katıldık. Robotun amacı belirli bir alan içerisinde planlama yaparak karşısındaki robotu saf dışı etmesi, belirli bir alanın dışına çıkarması. Bunu yaparken donanımını, tasarımını ve her şeyini kendinizin yapman lazım. Üst düzey bir durumdu. Bunun için öğrencilerimiz 3-4 yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar. Belirli bir alt yapıyı aldıktan sonra biz bunu üretiyoruz. Biz bu robotu üretirken her şeyi tamamen kendimize ait. Sadece lastiklerini üretemiyorduk. Onun da çalışmalarına başladık. Yüzde 100 her şeyini kendimiz üretiyoruz. Tasarımından, baskı devresinden, 3D yazıcı ile her şeyini kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.Yarışmaya katılmadan önce Romanya'nın standartlarına göre robotlar hazırladıklarını belirten okulun Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Alper Ulaş ise, "Bir hayli emek harcayıp uğraştık. Çeşitli sorunlar yaşadık ama yılmadık. Gecelere kadar hep beraber çalıştık ve güzel bir derece ile döndük. Orada yarışmada karşılaştığımız robotlar çok profesyoneldi. Hazır kitler ve özel tasarımlı robotlar vardı. Dünya çapındaki firmalar zaten yarışmanın sponsoruydu ve o sponsorların yarışmaya katıldığı robotları vardı. Biz onlarla da yarıştık. Çok üst düzey kolejler ve özel okullar vardı. Çok güçlü rakiplere karşı başarı ile döndük" dedi.'DERECE ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'Robotu yapan öğrencilerden Elektrik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mertcan Demir (16), "İlk defa uçağa bindim. Değişik bir duyguydu. Orada gezdik. Oradaki yarışmada bir çok robot ilgilimi çekti. Bizim gibi teker takmayıp paletli robot yapan da vardı. Ama onun da hızı yavaştı. Yarışmadan derece ile döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi. Elektrik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Sinan Kestane(17) ise, "Yarışmaya ilk gittiğimde çok heyecanlandım. İlk turda rakibimiz Çin'di. Onları eledik. Tüm rakiplerimi eleyerek çeyrek finale çıktık. En son Romanyalı rakibimiz geldi. Ondan sonra robotum bir hayli hırpalanmıştı. Rakibim sinyal kesici koyduğu için robotum etkisiz hale geldi. Bu yüzden elendik ve 2'nci olduk. Bir daha gidersek eğer sinyal kesici biz de koyacağız. Daha yeni özellikler ekleyip iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yasin KIRAS-Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas),

Boşanma kararını 'Erik Dalı'yla kutladı

İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki blogger İnci Akbay, boşanmak için açtığı davanın 3,5 yıl sonra sonuçlanarak boşanmasını adliye önünde son dönemlerin popüler türküsü 'Erik Dalı Gevrektir'i oynayarak kutladı.İnci Akbay, 5 yaşındaki Mavi'nin doğumdan sonra, internette kurduğu 'Mavi Bebeğim' bloğundan iyi annelik üzerine paylaşımlarda bulunduğu sırada eşinin boşanma kararını öğrendi. Yaklaşık 3,5 yıl süren çekişmeli boşanma davası 13 Kasım'da sonuçlandı. Eşinden boşanan Akbay, arkasına 'Boşandım' yazdığı ceketini giydikten sonra kararı İzmir Adliyesi önünde son dönemlerin popüler türküsü 'Erik Dalı Gevrektir'i oynayarak kutladı. Bando eşliğinde çalınan türküde Akbay'a arkadaşları da eşlik etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kutlamanın görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Takipçiler Akbay'ı kutlarken, görüntüler binlerce kez izlendi. Verdiği hukuk mücadelesi sonucunda eşinden boşandığını söyleyen Akbay, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenimini tamamlayıp, kadınların hakkını savunmak, boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk bölümü okuyup avukat olmak istediğini söyledi. Blog sayfasında yaptığı paylaşımlarla kadınlara yol gösteren Akbay, "Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim" derken sosyal medya hesabından, "Yıllarca sürebilir bazı mücadeleler ama sonunda soyadını geri alırsın. Nefes aldığını hissedersin. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım, her nerede yaşıyorsan yalnız değilsin" paylaşımında bulundu.

İZMİR,

Servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

Karaman'da lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servis şoförü Nasuh Fındıklı'yı, 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi iddiasıyla tabancayla omzundan ateş ederek yaralayan Hüseyin Konurat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Konurat, adliye çıkışında gazetecilerin ' Neden vurudunuz? "sorusuna ise "Fazla para aldığı için vurdum" dedi. Fındıklı'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokakta halı sahanın yanında meydana geldi. İl Özel İdarede işçi olarak çalışan Hüseyin Konurat, halı sahada bulunduğu sırada lise öğrencisi oğlunu, okula taşıyan servisin şoförü Nasuh Fındıklı ile karşılaştı. İddiaya göre Konurat ve Fındıklı arasında ara tatil dönemindeki servis ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Konurat, tabancayla Fındıklı'ya ateş ederek omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan Fındıklı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fındıklı'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Otomobiliyle kaçan Konurat da kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Konurat'ın ilk ifadesinde Fındıklı'yı okulların 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi nedeniyle kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Konurat, mahkemece tutuklandı. Konurat, adliyeden çıkartıldığı sırada gazetecilerin 'Neden vurduğunuz ?' soruna "Fazla para aldığı için vurdum" dedi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

Bir anlık hevesle başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

Tekvando yapan arkadaşlarından heveslenerek başladığı spor yaşamında dünya şampiyonluğu ve işitme engelliler olimpiyat madalyası kazanan milli sporcu 33 yaşındaki Ayşegül Gökkaya, "Hedefim ikinci defa dünya şampiyonluğu kazanmak. Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Ülkemi başarımla dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.Mersin'de yaşayan doğuştan işitme engelli Ayşegül Gökkaya, 9 yıl önce arkadaşından heveslenerek kardeşiyle tekvandoya başladı. Evde kardeşiyle çalışan Gökkaya, azmi ve kararlılığı sayesinde gösterdiği başarılarla 7 yıl önce milli takıma girdi. Başarısız olduğu düşüncesiyle kardeşi tekvandoyu bırakırken Ayşegül Gökkaya, 2013'te Bulgaristan'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ikinci, Ermenistan'da 2015'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Samsun'da 2016'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise birinci oldu. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ferdi olarak gümüş madalya elde eden Gökkaya, takım kategorisinde altın madalya kazanan Türkiye'nin kadrosunda yer aldı.PAKETLEME İŞİNDE ÇALIŞIYORBir makarna fabrikasında paketleme bölümünde görev yapan Ayşegül Gökkaya, spor kariyerinde 4 de Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Milli takım formasıyla önemli başarılara adını yazdıran Gökkaya, Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Gelecek yıl Yunanistan'da yapılacak İşitme Engeliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Ayşegül Gökkaya, 2021'de düzenlenecek İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor. Gökkaya, "Dünya şampiyonluğu kazandım. Olimpiyatta altın madalya kazandım. Hedefim ikinci defa dünya şampiyonluğu kazanmak. Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Ülkemi başarımla dünyaya duyurmak istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -

Kaynak: DHA