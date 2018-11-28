Dha Yurt Bülteni 18

ENKAZDAN BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (11)

Kuzey Anadolu Otoyolu'nda viyadüğün çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 işçinin daha cesedi enkaz altından çıkarıldı. Saat 22.38 sıralarında işçinin cesedi enkazdan çıkarılırken, ambulansa konularak morga götürüldü. Enkaz altında kalan işçinin bir işçinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

KOCAELİ

========================

ERGENE'DE, FIRTINA KAYMAKAMLIK BİNASININ ÇATISINI UÇURDU

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kaymakamlık binasının çatısının bir bölümü uçtu, ilçede aydınlatma direkleri ile yön levhaları devrildi.

Ergene, bu gece saatlerinde etkili olan fırtına hızını zaman zaman saatte 50 kilometreye çıkar çıkardı. Fırtınada Marmaracık Mahallesi'nde bulunan kaymakamlık binasının çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçması üzerine kaymakamlık binasına ekipler sevk edilerek önlem alındı

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, havanın rüzgarlı olması nedeniyle binanın çatısında küçük bir uçma olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığın söyledi.

Fırtına nedeniyle ilçede bazı aydınlatma direkleri ile yön levhaları da devrildi. İlçede fırtınaya karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaymakamlık binasından detaylar

-Binanın uçan çatısı

-Düşen malzemeler

-Devrilen direkler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), -

===================================

KÖPRÜDEN TRENİN ÜZERİNE ATLAYAN 2 ÇOCUKTAN 1'İ AĞIR YARALANDI

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 2 çocuk köprüde yük treninin vagonlarına atladı. Çocuklardan Birhat Elitaş (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken, olaydan hafif yaralarla kurtulan Deniz Çakmak (13) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

Olay saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi'nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Görgün tanıkların ifadesine göre aynı yaştaki Birhat Elitaş ile Deniz Çakmak, köprünün üzerinden hareket halindeki yük treninin üzerine atladı. Kısa sürede trenin üzerinde seyahat eden çocuklardan Birhat Elitaş, dengesini kaybederek düştü. Çevredeki bir kişi tarafından rayların kenarında yaralı olarak bulunan Elitaş, Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüksek gerilim hattı nedeniyle yüzünde ve vucudunda yanıklar oluşan Elitaş'ın tam teşekküllü yanıt ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Birhat Elitaş'ın ifadesi doğrultusunda beraberinde bulunan arkadaşı Deniz Çakmak'ı bulmak için araştırma başlattı. Demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle yapılan aramadan sonuç alınamayınca Elitaş'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak'ı hafif yaralı olarak buldu. Olaydan sonra korktuğu anlaşılan Çakmak'ın ailesine de haber vermediği belirlendi. Olayla ilglii soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Olay yeri arama

-İstasyonda tren.

-Bandırma yazısı

-Hastanede yatan yaralı çocuk

-Detaylar

85 mb Süresi: 1.22 dakika

Haber: Erdem ÖZCAN - Kamera: Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir),

====================

BACAĞINA DEMİR SAPLANAN KÖPEĞ İTFAİYE KURTARDI

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arka bacağına demir saplanan sokak köpeği, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Yeni Siteler Mahallesi Nuran Anne Siteleri arkasında istinat duvarlarının açıkta kalan demir çubuklarından biri, sokak köpeğinin arka bacağından girdi. Acı içinde bağıran sokak köpeğinin sesini duyanlar Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köpeğin yanına ulaşan itfaiye ekipleri, bacağından içeri giren demiri spiral motoru ile kesti. Köpek, bacağındaki demir ile veteriner kliniğine götürüldü. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından köpeğin bacağındaki demir çıkarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri köpeğe 'demir' ismini verdi. Köpeğin tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın köpeğin başarılı operasyonla bacağına saplanan demirden kurtarıldığını anlatarak, "İtfaiyecinin şefkatli elinin kendisine yardım için uzandığını fark eden köpek itfaiyecilere çalışma ortamını kendi oluşturuyor. İyiliğin hayvanı insanı olmaz. İyiliği herkes fark eder. İnşaat demirine saplanan köpeği itfaiye ekibimiz kurtararak veterinere teslim etmiştir. Elinize emeğinize sağlık. İhbarı veren duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

İtfaiye ekiplerin gelmesi

-Demirin spral taşı ile kesilmesi

-Kurtarılan köpeğin taşınması

Süre: (1.51) Boyut: (14 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

=================================