Dha Yurt Bülteni-16

Anzak torunlarını taşıyan otobüs yandı

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın ve Anzak çıkarmasının 103'ncü yıldönümü anma törenlerine katılacak 45 Anzak torununu taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücünün otobüsü durdurup, alevlerin yayılmadan Anzak kafilesini tahliye etmesiyle olayda ölen yada yaralanan olmadı, araç ise tamamen yanarak kül oldu.

Uçakla İstanbul'a gelen ve anlaştıkları tur şirketi ile Nevşehir'in turistik bölgesi Kapadokya'yı, ardından İzmir ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesini gezen 45 Anzak torunu, Çanakkale Kara Savaşları'nın ve Anzak çıkarmasının 103'ncü yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere bir otobüsle Çanakkale'ye hareket etti. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Nusratlı rampalarında Ömer Tavukçu idaresindeki 34 JP 3604 plakalı otobüsün motoru alev aldı. Sürücü Tavukçu'nun dumanları görüp durduğu otobüsteki Anzak kafilesi hızlı bir şekilde aşağıya inerek canlarını kurtardı. Turistler söndürme çalışmalarını izlerken Küçükkuyu Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun bir uğraş sonunda yangını söndürdü. Müdahaleye rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otobüsteki Anzaklara ait tüm valizler yangında zarar gördü.

Anzak kafilesinin büyük tehlike atlattığı yangın sonrası Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, Küçükkuyu beldesinin CHP'li Cengiz Balkan olay yerine gelerek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Turist kafilesi ile yakından ilgilendi. Anzak torunları kendileri için tahsis edilen başka bir otobüs ile Anzak Koyu'nda sabah karşı düzenlenecek Şafak Ayini için Çanakkale'ye getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan otobüse müdahaleden görüntü.

-Yanan otobüsten görüntü.

-Anzak torunlarından görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ KÜÇÜKKUYU(Çanakkale),

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Nusaybin'de mayınlı bölgeden gelen domuz sürüleri, ekili alanlara zarar verdi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sınır bölgelerindeki hububat ekili tarlalara musalat olan domuz sürüsü, ekinlere büyük zarar verdi. Hayvan hakları nedeniyle çaresiz kalan çiftçiler, yardım istedikleri jandarma karakolundan yardım istedi. Yolbilen köyünde yaşayan çiftçilerden Hayrettin İpekten, "Jandarma karakoluna gittik. Bu domuzları ya siz halledin, yada bize izin verin, biz halledelim dedim ama izin vermediler" dedi.

Nusaybin'e bağlı Yolbilen köyünde, yağmurların yeterli olmaması nedeniyle binlerce liraya kurdukları sistemle suladıkları hububat ekili tarlalara, aç kalan domuz sürüsü dadandı. Türkiye ile Suriye arasındaki mayınla bölgede yuva yapan ve akşam saatlerinde buradan çıkarak ekili tarlalara giren domuz sürüsü, sabah saatlerinde de yine mayınla alandaki yuvalarına geri dönüyor. Hayvan hakları nedeniyle domuzlara zarar veremeyen çiftçiler, jandarma karakolundan yardım istediklerini ancak bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Yolbilen köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk babası Hayrettin İpekten, 55 dönümlük tarlasına buğday ektiğini belirterek, "Bu yıl kurak geçti. Buğday olmadığı için binlerce liraya kurduğumuz sulama sistemiyle tarlamızı suladık ve ekinimizi kurtardık. Ama bu kez de dağda aç kalan domuz sürüleri tarlamıza dadandı. Bir gün benim, diğer gün komşularımızın tarlalarına giriyor bu domuz sürüleri. Karakola gittim, tabura gittim. Bu domuzları ya siz halledin, yada bize izin verin biz halledelim ama izin vermediler. Beş çocuk babasıyım. Borçlarım var. Kaymakama sesleniyorum; Maddi açıdan bir şey istemiyorum. Tarlalarımızın zarar görmesini önlemenizi istiyorum. Tarlalara dadanan bu domuzların yakalanarak çiftliklerde beslenmesini istiyoruz. Hayvan hakları varsı, insan hakları yok mu? Bizim çocuklarımız ne yiyecek? Hırsızlık mı yapsın? Karakola gittim izin vermediler, ziraat dairesine de gittim, oradan da bir sonuç alamadım. Oradaki müdür bana, 'bir domuzu vurursan, 1000 lira para ceza ödersin' dedi. Elimdeki bütün paramı gübreye verdim. 55 dönümlük tarlamdan 30 dönümü domuzların istilasına uğradı. Devlet bize yardım etse, tarlamın geri kalanını belki kurtarırım. Domuzlar Türkiye ile Suriye arasındaki mayınla bölgede yaşıyor. Biz Suriye vatandaşı değiliz. Burada doğduk, burada yaşıyoruz" dedi.

Yolbilen köyündeki çiftçilerden Abdulhakim Yüce de, domuzlar yüzünden tarım yapamaz hale geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mayınlı sahadan gelen domuzlar, bizim bu bölgenin arazilerine çok büyük zararlar veriyor. Çiftçiler artık arazi ekmemeye başladı. Benim de arazim var, mısır ekiyordum. Fakat ben artık ekmekten vazgeçtim. İpek yolu üzerinin yakınlarından arazi alıp orda ekiyorum, kendi arazilerimi bırakmış durumdayım. Sigorta yetkilerini de çağırdık, bir kısım zararlarımızı ödediler. Fakat bu domuz olayının önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden rica ediyorum. Yoncamın şuan yüzde 70'i domuzlar tarafından kazılmış. Domuzlar tarlamızı kazıdığında ise traktörlerle ve ekipmanlarla da biçemiyoruz. İpek yolu altı mısır. Tamamı boş bırakıldı hiç kimse ekmiyor, arazilerimiz boş kaldı. Buğday da çok ciddi zararlar veriyor. Herkesin de gücü yok sigorta yapmaya, çünkü primleri çok yüksek. Ondan dolayı sıkıntılar çekiyoruz. Nusaybin Kaymakamlığı ve özellikle tabur komutanlığı bize yardım etmesini istiyoruz. Domuzlar mayınlı sahada bulunan sazlıklardan çıkıyor. Gece çıkıp sabah tekrar yuvalarına geri dönüyor, müdahale edemiyoruz."

Görüntü dökümü:

Domuzların zarar verdiği buğday tarlası

Hayrettin İpekten'in konuşması

Tarladan görüntü

Abdulhakim Yüce'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), -

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Beton mikseri şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Arıdere Caddesi'nde meydana geldi. Dibektaş Mahallesi'ndeki bir inşaata beton götüren 32 yaşındaki Davut Aktaş idaresindeki 54 PC 455 plakalı beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Davut Aktaş yaklaşık 50 metre aşağıya yuvarlanan araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücüye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Yaralıdan görüntü

Haber-Kamera: SAKARYA

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