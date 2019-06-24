DHA YURT BÜLTENİ - 10

Palu ailesi davasının sanığı: Bütün eylemleri Tuncer yaptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada savunma yapan Hava Palu, "Bütün eylemleri Tuncer yaptı. Bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Mağduruz" dedi.

Körfez'de, 11 yıl önce, Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Hava ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından iddianame hazırlandı. İddianame, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'AKIL SAĞLIKLARI YERİNDE' RAPORU

Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve eşi Tuncer Ustael'in yargılanmalarına ikinci duruşmada devam edildi. İlk duruşmada, sanık avukatlarının talebi üzerine tutuklu sanıklar için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporu, mahkemeye ulaştı. Duruşmanın başında rapor okunurken, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Tuncer Ustael'in akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

'TUNCER BİZİ KORKUTARAK, AKLIMIZI ALDI'

İkinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hava Palu, damadının kendilerini sürekli korkuttuğunu belirterek, "Bütün eylemleri Tuncer yapmıştır. Kendisi, bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Hatta Meryem'in gerçek olmadığını, Meryem kılığına girmiş bir cin olduğunu daha sonra Meryem'in geri geleceğini bize söylüyordu. Mağduruz, tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar ise söz verilmesine rağmen konuşmak istemediklerini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Hava Palu'nun savunmasının ardından sonraki duruşmaya baba Harun Palu'nun yeniden zorla getirilmesine, sanıkların dijital materyallerinin iadesine ilişkin talebin hüküm aşamasında tekrar değerlendirilmesine, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Sanıklardan Tuncer Ustael; Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanacak. İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), -

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Alabora olan kayıktaki aile, kıyıya yüzerek çıktı

Sinop'ta, denize açılan 6 kişilik ailenin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen aile bireyleri, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaştı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karakum sahili açıklarında meydana geldi. Ruhi Özgür (39) ve ailesi, kayık ile gezinti amaçlı denize açıldı. Özgür ailesinin bulunduğu kayık, gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 6 kişi, yaklaşık 100 metre yüzerek, kıyıya ulaşabildi. Aileyi suda görenlerin ihbarıyla bölgeye, deniz polisleri ile Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kıyıya çıkan aileye tedbir amaçlı müdahale etti. Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, batan kayık ise balıkçı ve dalgıçların yardımıyla kıyaya çekildi.

O ANLARI ANLATTI

Ailesi ve arkadaşları ile açıldıkları denizde, yanlarından geçen gezi teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle kayıklarının su aldığını anlatan Ruhi Özgür, "Ailemle birlikte denize açıldık. Giderken dalga yoktu; ancak dönüşte çoğaldı. Yanımızdan gezi teknesi geçti. Onun da yaptığı dalga nedeniyle bulunduğumuz kayığın içi su aldı. Bir süre sonra batmaya başladık. Allah'tan can yeleğimiz vardı. Eşim, çocuklarım yüzme biliyordu; yüzerek kıyıya çıktık. Allah'ım beterinden korusun, çok şükür atlattık" diye konuştu.

Olayı gören Önder Dinçer ise "Kayık birden alabora oldu. Bağrışmaları duyduk ve gittik, baktık. İçindekiler yüzme biliyormuş. Tekne batmak üzereyken atladılar, kıyıya kadar yüzdüler" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP, -

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Kamyonla çarptığı adamın üzerinden geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisi için kırmızı ışık yanarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Özkan'a (64) kamyon çarptı. Aracın, Özkan'ın üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada yaralanan Özkan, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Kendisi için kırmızı ışık yanan Ali Özkan'a, yolun karşısına koşarak, geçmeye çalışırken İsmail Türk (45) yönetimindeki 16 KDM 51 plakalı kamyon çarptı. Özkan'a çarptığını fark etmeyen Türk, yerdeyken, kamyonla üzerinden geçti. Yoldan geçen sürücülerin uyarısıyla aracı durduran Türk, hemen inip, Özkan'ın yanına gitti. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan Özkan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; İsmail Türk'ün kullandığı kamyonla Ali Özkan'a çarptığı ve daha sonra üzerinden geçtiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Yaralıdan görüntüler

Süre: 0.52 Boyut: 98 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada

Bursa'da İznik yolu üzerinde şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın (57), 19 gün sonra hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevkedildi. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz, 22 Haziran'da hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün ve motosikletin kavşakta çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın metrelerce sürüklendiği ve çöp konteynerine çarparak durduğu görüldü. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, minibüs sürücüsü Ahmet A., çıkarıldığı mahkece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

Süre: 0.18 Boyut: 4 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA-DHA

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Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.

Beyelması köyü mevkiinde otomobiliyle yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda 2 yılanın birbirine kenetlendiğini gördü. Aracını durduran sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yılanın dans edercesine hareketlerini görüntüledi. Yılanlar, çftleşme dansının ardından bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Yılanların dansından görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 MB

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

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Kaynak: DHA