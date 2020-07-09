DHA YURT BÜLTENİ - 1 DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLUYORDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor.

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor. Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu göle döndü.

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkın riski oluştu. Heyelan meydana gelen Özdil-Oymalı grup yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı grup yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sürmene ilçesinde sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Güneysu, Derepazarı ve İyidere ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

SEL VE HEYELAN UYARISI VARMeteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ŞANTİYEYİ SEL BASTI, 15 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDUTrabzon'un Yomra ilçesinde sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Gülyurdu mahallesinde yol inşaatı için kurulan şantiyeyi sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Korku yaşayan işçiler güvenli bölgeye sığındı. İşçiler o anları cep telefonu ile kayda aldı. Şantiye çalışanı Ayhan Yakup Çebi, sel sularının aniden geldiğini görünce kaçtıklarını belirterek "Sel aniden gelince korktuk. Bizde kaçarak kurtuldukö dedi.

EKİP OTOSU GEÇTİ, YOL ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADAYomra ilçesi Oymalı grup yolunda 6 noktada sel ve heyelan nedeniyle hasar oluştu. Oymalı deresinin taşması sonucu karayolunda farklı noktalarda asfalt çöktü. Jandarmaya ait ekip otosunun geçtikten saniyeler sonra yolda çökme meydana geldi. O anlar DHA kamerasına yansıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu da sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA